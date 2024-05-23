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委內瑞拉指台灣是中國領土 外交部：嚴厲譴責

中央社／ 台北23日電

委內瑞拉外交部聲明稱台灣為中國領土不可分割的一部分，外交部今天表達抗議並嚴厲譴責，並指出，扭曲台灣主權地位的說法都無法改變國際公認的兩岸現狀，呼籲委內瑞拉政府勿惡意貶抑台灣主權地位以免淪為助長區域緊張的幫凶。

外交部下午發布新聞稿表示，委內瑞拉外交部發表聲明，妄稱「台灣是中國領土不可分割的一部分；反對民主進步黨領導人賴清德就任台灣地區新領導演說之分離主義立場，此違反海峽和平統一與區域穩定；反對任何國家以任何藉口進行破壞區域和平與穩定之干預」，對於委國外交部上述貶損台灣主權的不實論述，外交部表達嚴正抗議並予以嚴厲譴責。

外交部指出，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治過台灣一天，這是舉世皆知的事實，也是國際社會公認的現狀。台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權法治的民主國家，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。委內瑞拉與中國沆瀣一氣不僅危害台海及區域安全，更不符合國際社會對於和平穩定及以規則為基礎的國際秩序的期待。

外交部表示，鄭重呼籲委內瑞拉政府勿再扈從中國惡意貶抑台灣主權地位，以免淪為助長區域緊張情勢升高的幫凶，與其為虎作倀，不如多省思自身的反民主體制對委內瑞拉國計民生的永久傷害，並及早舉行公平選舉回歸自由民主體制。

外交部指出，台灣是守護民主陣營的前線堡壘，台灣人民與政府將團結一致，加強與民主陣營國家協同合作，遏制威權擴張，維護台海和平穩定與繁榮。

台海 外交部 委內瑞拉

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