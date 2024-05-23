快訊

警界瘋傳！發文批黃明昭終於「滾去山上」 偵查隊長被開鍘了

一圖看大陸軍演機艦布署！國防部揭離台最近距離 無發射實彈、無禁航

為藍營選2026新北市長？ 李四川：隔壁的事看看就就好

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市副市長李四川被問及若國民黨徵召參選新北市長，是否會點頭。記者邱書昱／攝影
台北市副市長李四川被問及若國民黨徵召參選新北市長，是否會點頭。記者邱書昱／攝影

2026年縣市長選舉，台北市副市長李四川頻被點名出任國民黨新北市長人選。國民黨北市議員秦慧珠今天總質詢時也拋出問題，李四川備詢時說，做好北市的事情，隔壁的事情看看就好，一旁的市長蔣萬安立刻搭肩笑說「萬安緊抱」。

秦慧珠表示，現在新北市的議員、民意代表都認為是李四川最適合出任，但是新北市長侯友宜屬意副市長劉和然。她自己曾和李、劉同事相當熟悉，不過回歸到為了黨、為了市民，「徵召你（李四川）的話會不會去？」

李四川笑回，要好好為台北市工作才是重點，「我怎麼講都會有不同解釋，說不選人家不相信，說要選人家也沒有要信，」

蔣萬安也被問及會不會捨不得李四川去選新北市？蔣萬安回，李四川非常用心為台北市政努力，專業工程上沒有話講，也深受市民、里長肯定喜愛。

北市 新北 李四川 蔣萬安

延伸閱讀

稱李四川選不上新北市長？侯友宜大笑三聲：任何人來都歡迎

2026新北布局 被侯友宜攤牌稱選不上?李四川反而說謝謝

北市運輸業者今宣誓停讓行人 運將：走路慢耽誤駕駛更危險

李四川貼文水舞照釣出韓國瑜留言 網：院長硬起來

相關新聞

出任藍營新北市長人選？ 李四川：隔壁的事看看就就好

2026年縣市長選舉，台北市副市長李四川頻被點名出任國民黨新北市長人選。國民黨北市議員秦慧珠今天總質詢時也拋出問題，李四...

中共對台軍演 朱立倫籲對岸克制 共同珍惜兩岸和平

中共解放軍東部戰區今宣布，在台灣及金馬周邊海、空域，進行「聯合利劍—2024A」演習。國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨支...

陌生男女假冒記者闖立院塞紙條 廖偉翔：疑與抗爭有關

國民黨立委廖偉翔今天表示，下午有對男女冒名記者身分闖進立法院中興大樓，並在國民黨各委員研究室門口擺放一朵菊花，並附上「我...

對臨時工退休金處理不周 監察院糾正台中市府

監委賴振昌今天表示，台中市政府在辦理縣市合併的勞工退休給付竟差別待遇，不符勞動法令應全國一致適用；都市發展局與秘書處遇事...

陸流亡作家爆習統戰計畫 國民黨酸：他曾指中共收買新潮流

立法院續審國會改革相關法案，媒體人矢板明夫昨天表示，早在2月中國流亡作家袁紅冰就曾披露中國對台統戰計畫。國民黨直斥是網路...

影／不表決只耍賴 民眾黨：擋改革的民進黨到底怕什麼

民眾黨立法院黨團8位立委下午聯合召開「陽光、改革、反貪腐」記者會，針對國會改革五法審查所爆發的爭議，向民進黨提問：「阻擋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。