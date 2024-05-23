為藍營選2026新北市長？ 李四川：隔壁的事看看就就好

2026年縣市長選舉，台北市副市長李四川頻被點名出任國民黨新北市長人選。國民黨北市議員秦慧珠今天總質詢時也拋出問題，李四川備詢時說，做好北市的事情，隔壁的事情看看就好，一旁的市長蔣萬安立刻搭肩笑說「萬安緊抱」。

秦慧珠表示，現在新北市的議員、民意代表都認為是李四川最適合出任，但是新北市長侯友宜屬意副市長劉和然。她自己曾和李、劉同事相當熟悉，不過回歸到為了黨、為了市民，「徵召你（李四川）的話會不會去？」

李四川笑回，要好好為台北市工作才是重點，「我怎麼講都會有不同解釋，說不選人家不相信，說要選人家也沒有要信，」

蔣萬安也被問及會不會捨不得李四川去選新北市？蔣萬安回，李四川非常用心為台北市政努力，專業工程上沒有話講，也深受市民、里長肯定喜愛。