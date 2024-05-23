國民黨國際記者會 宣示深化民主國會改革勢在必行

立法院為審查國會改革法案，掀起軒然大波。國民黨立委今在智庫共同舉行國際記者會，向國際社會表達，監督制衡是台灣主流民意的期待，民進黨用錯誤、偏頗的論述誤導外國友人，令人高度遺憾。國民黨也強調，為了鞏固台灣民主、深化台灣民主，立法院的國會改革勢在必行。

國家政策研究基金會執行長柯志恩指出，國民黨推動國會改革，就是要承擔起多數民意的期待，發揮在野聯盟在立法院的多數席次，強化立法院監督制衡的權力。過去一周大家在立法院看到的，是百分之百的台灣內部政治過程，是在野聯盟為了回應多數民意推動改革，卻遭到少數黨議事杯葛、暴力干擾。

柯志恩說，民進黨這一周的表現，推翻了民主最重要的兩個原則「少數服從多數」和「權力監督制衡」。為了鞏固台灣民主、深化台灣民主，立法院的國會改革勢在必行。對於民進黨連國會改革也能抹紅，煽動抗中保台跟亡國感到遺憾。立法院議場內的國民黨立委，絕對對得起多數民意。

國民黨立委吳宗憲表示，這次國會改革法案的審查，他擔任召委，歷經3場總計49位專家學者參與公聽會、2次委員會審查、1次專案報告、4次朝野協商，法案審查甚至超過7個小時；審議過程，皆讓立委充分發言，但立委不願就法案內容進行討論，而是不停謾罵。

吳宗憲指出，政府完美利用現代人對資訊取得習慣快速、簡短，並未完整了解前因後果，所以用錯誤宣導來帶風向、用側翼網紅抹黑，更以「黑箱立法」來迷惑年輕人。

吳宗憲說，過去民進黨立委陳瑩一分鐘把勞基法送出委員會；立委邱議瑩60秒通過前瞻條例；立委郭國文5分鐘內強行通過國務機要費除罪化；公民投票法時，立委蔣絜安趁著國民黨以為散會離席後，突襲逕付二讀，這才是黑箱；大家都不知道政府的疫苗、武器採購，這才是黑箱。

針對法案內容，吳宗憲表示，可以調查部隊及藐視國會罪有刑責，是參考現任外交部長林佳龍提出的；可以對隱匿及不提供資料的人民團體連續開罰，是參考現任全國律師聯合會理事長尤美女提出的；可以對不配合或同樣隱匿的公務員開罰，這是參考現任國防部長顧立雄提的。民進黨怎麼過去可以、現在卻說是違反憲法？非常荒謬。

國民黨立委陳菁徽批評，民進黨過去八年來在國會占多數席次，議案審議上已經習慣為所欲為。從當天一早的插隊簽到、毆打警察、推擠記者、強奪立法院秘書長資料、暴力強攻主席台等暴行，就可顯現民進黨貫徹「暴力政治」的本質。

國民黨立委葛如鈞表示，國會議事全程公開透明，當天院會由議事人員依法印製、發送各黨修正動議版本，在場委員都有拿到。其中，國民黨版本早就上傳至星際檔案系統，並透過相關技術讓全世界都可以查詢。反觀民進黨的修正動議版本遮遮掩掩，院會後全網「查無此文」。