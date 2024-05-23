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對臨時工退休金處理不周 監察院糾正台中市府

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
對臨時工退休金處理不周，監察院糾正台中市府。圖／聯合報系資料照片
對臨時工退休金處理不周，監察院糾正台中市府。圖／聯合報系資料照片

監委賴振昌今天表示，台中市政府在辦理縣市合併的勞工退休給付竟差別待遇，不符勞動法令應全國一致適用；都市發展局與秘書處遇事畏難規避、互相推諉，罔顧弱勢勞工權益，監院已通過糾正案。

賴振昌表示，監察院受理民眾陳情，從1997年5月1日開始任職於原台中縣政府工務處工程科違章建築拆除隊臨時工，在縣市合併後，才轉到台中市政府都市發展局。

賴振昌說，據台中市政府都市發展局稱，陳訴人沒有在台中市政府都市發展局拆除隊2004年1月16日奉准簽的勞工退休金新（舊）制清冊名單裡面，不符合資格，無法結清舊制年資，但原台中市政府相同工作性質的員工，卻可計算舊制年資，實屬不公。

賴振昌指出，陳訴人在縣市合併前後的工作內容及性質，與台中市政府拆除隊員工都相同，台中市府卻厚此薄彼予、差別待遇，不符勞動法令應全國一致適用；依勞基法第20條規定，「事業單位改組或轉讓」，留用勞工的工作年資應由新雇主繼續予以承認，台中府核有違失。

賴振昌表示，依司法院釋字第726號解釋意旨及歷年實務判決，都採「有利於勞工之解釋」，而台中市政府卻採用「最不利於勞工之函釋」，戕害弱小弱勢勞工權益。

賴振昌指出，有關陳訴人有無舊制勞工退休金年資的疑義，台中市政府都市發展局及秘書處間，公文往返歷程長達10年之久，仍有疑義未能解決。遇事畏難規避、互相推諉，處事顢頇迂腐、昏瞶卸責，罔顧弱勢勞工權益，並損害公務員名譽及政府信譽。都市發展局及秘書處都難辭其咎，核有怠失。

賴振昌說，地方政府年度預算動輒千億以上，其中浪費、無效率支出不知凡幾；台中市政府卻對自己拆除隊臨時工區區數十萬元的退休金斤斤計較，百般刁難的行徑，令人感嘆不已。

台中市 縣市合併 退休金

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