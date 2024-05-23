中共軍演...賴總統首次視察國軍 致詞喊話「面對外在威脅 持續捍衛民主」
中共東部戰區今早宣布在台灣周邊海空域實施軍事演習，賴清德總統今天下午到海軍陸戰隊66旅視察被追問對此事看法，他未回應，但致詞時提到，自己是第一次以中華民國三軍統帥身分向國軍加油打氣，身為三軍統帥，責任就是保家衛國，維護全體國人生命財產安全，他會和國軍弟兄姊妹站在第一線共同守護國家安全。
賴清德致詞表示，此時此刻，國際社會正高度關注民主台灣，而面對外在的挑戰與威脅，我們會持續捍衛自由民主的價值，守護區域的和平穩定。他對國軍有信心，他要感謝每一位國軍弟兄姊妹堅守崗位、守護國家安全，也請所有國人同胞放心。
賴總統還說，他知道陸戰66旅的弟兄姊妹才剛剛結束聯勇操演回來，看見大家高昂士氣，展現了訓練成果，還有對操作各項裝備的嫻熟，大家的表現，他要給予最高度肯定。66旅肩負守護地區、機動部署、重要目標防護任務，不僅僅具有攻防兼備能力，更有迅速應處能力，是守護國家安全重要的一環，每一位都是勇猛慓悍的海軍陸戰隊隊員，肩上扛著榮耀和責任。
賴清德期許官兵繼續堅持精實勤訓，落實各項任務目標，「未來，我會持續推動國防改革，強化國軍整體戰力，也讓國軍弟兄得到更好的照顧。我深信，把國軍照顧好，就是把國家有照顧好。我們一起努力，向世界展現我們守護民主台灣的決心」。
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