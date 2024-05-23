陸流亡作家爆習統戰計畫 國民黨酸：他曾指中共收買新潮流

立法院續審國會改革相關法案，媒體人矢板明夫昨天表示，早在2月中國流亡作家袁紅冰就曾披露中國對台統戰計畫。國民黨直斥是網路謠言，賴清德政府520曾宣示要打擊網路詐騙，過去便有不少號稱旅台學者、中共流亡作家，以各種謠言達到炒新聞與賣書的目的。

國民黨指出，最近因為國會改革，網上傳出子虛烏有的謠言，甚至有網路騙子持續造謠。大陸流亡作家袁紅冰稱「習近平的指示統戰，要求國民黨進行議會改革，達到中共控制台灣的效果。」

國民黨表示，國會改革賦予國會聽證調查權，目的是強化國會監督，未來可針對統戰人士進行國會調查，同時對於受到中共統戰的官員進行虛偽陳述也可有相應罰則，反而能對打擊統戰、打擊中共滲透給予國會更多力量，可見這種謠言本身並不具有現實參考依據。

國民黨表示，相反地，大家可以檢視該謠言的源頭，過去的相關詐騙案例。國民黨指出，袁紅冰為造謠專家，2009年曾出版「台灣大劫難」一書，內容幾乎被驗證為全部錯誤，包括「曾稱中共收買民進黨新潮流，對民進黨的政治控制。」

國民黨表示，若按照袁紅冰的邏輯，中共已然收賣民進黨新潮流，代表新潮流出身的賴清德總統已然被習近平控制，那恐怕更加證明台台灣需要國會改革，通過立法權監督行政權。

國民黨也酸，大陸流亡作家若過去能聲稱，民進黨受中共控制，恐怕類似的造謠專家，也會宣稱：「我跟巴拿馬總統有些交情」、「普丁總統不愛打仗」等無厘頭的謠言。相信民進黨應該不能認同相關謠言，呼籲民進黨一同提防網路騙子，打擊網路謠言傳播，小心網路詐騙。