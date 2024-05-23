影／不表決只耍賴 民眾黨：擋改革的民進黨到底怕什麼

民眾黨立法院黨團8位立委下午聯合召開「陽光、改革、反貪腐」記者會，針對國會改革五法審查所爆發的爭議，向民進黨提問：「阻擋法案通過，民進黨到底在怕什麼」？

民眾黨立委張啟凱表示，民進黨最近有三部曲，第一是打架，第二是拖延，第三是造謠生事，民進黨已經不要以前所主張的國會改革，他們就是自打嘴巴。

張啟凱請大家去看立法院的公報跟影片就可以發現，民進黨用盡一切方法阻隔法案通過，他們不排隊、用暴力衝撞、打警察、攻擊72歲的秘書長周萬來等等作為，請問，「反對改革的民進黨，現在到底在怕什麼？」

民眾黨立委黃國昌表示，最近民進黨造謠的功力真是令人大開眼界，不知他們是在散播假訊息，還是在進行認知作戰？民進黨最近造謠說，這一次的國會改革是在習近平的授意下來進行擴權，黃國昌除了加以反駁，更指出12年前他在台灣智庫跟一群學者幫民進黨研擬國會改革草案，當時的草案後來還被民進黨拿去提案。