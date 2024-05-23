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屏縣25人違紀助選蘇震清之子 民進黨中評會今開除黨籍

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
屏東縣25人違紀助選，民進黨中評會今開鍘。圖／聯合報系資料照片
屏東縣25人違紀助選，民進黨中評會今開鍘。圖／聯合報系資料照片

民進黨中評會今天表示，經開會審議2024年立法委員選舉違紀助選案，與會委員做出一致性決議，將屏東縣25位違紀黨員予以除名，開除黨籍。

2024立委選舉期間，前立委蘇震清因「公職人員選舉罷免法」修法無法爭取連任，改派兒子蘇孟淳參選，與民進黨自提人選徐富癸競爭，泛綠實質分裂。

中評會今天決議，將25位違紀助選的黨員予以除名，開除黨籍。中評會主委賴瑞隆表示，台灣面對內憂外患局勢，同志應團結一致回應人民改革期待，中評會對違紀行為絕不容忍，沒有紀律就無從團結改革，所有人必須以台灣利益為重，遵守黨紀團結一致來守護台灣自由民主。

賴瑞隆指出，依據民進黨「紀律評議裁決條例」第14條規定，「為非本黨黨員及本黨違紀參選者助選，應予除名以下之處分」，再依紀律評議裁決條例第15條規定：「違紀助選行為，種類如下：一、公開發表支持非本黨提名候選人之言論。二、公開攻擊本黨提名候選人。三、擔任或列名為非本黨提名候選人競選活動有關之職銜。四、其他損害本黨及本黨提名候選人形象之助選或助勢行為」。

賴瑞隆說，5月20日正副總統賴清德、蕭美琴就職，是台灣展現新氣象的開始，期許所有人都應團結以國家利益為重，任何違紀行為絕不容許，面對台灣國會三黨不過半的政局，同志更應遵守黨章黨綱紀律，團結一致持續爭取人民支持，擦亮清廉、勤政、愛鄉土的創黨價值，共同守護台灣的自由民主與和平繁榮。

2024立委選舉 屏東 民進黨 賴瑞隆

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