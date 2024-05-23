稱李四川選不上新北市長？侯友宜大笑三聲：任何人來都歡迎

新北市長侯友宜今天出席行政院會，針對有媒體報導傳出侯友宜近來在餐敘聊到新北市長選舉時，脫口稱「李四川也選不上」。侯友宜受訪時大笑三聲說，李四川是他的老同事，非常認真投入工作，任何人來新北服務，他都非常歡迎與感動。

媒體報導指稱侯友宜五月初帶著副市長劉和然與競選總統的副手趙少康餐敘，還包括台北市前市長郝龍斌等人也受邀出席，席間討論到新北市長選舉一事，趙、郝認為應由台北市副市長李四川參選，侯則脫口稱「李四川也選不上」。

侯友宜今天出席行政院會，會後接受媒體聯訪，被問及此事時大笑三聲。他說，李四川是自己的老同事，非常認真投入工作，任何人來新北服務，他都非常歡迎與感動，只要大家願意為新北做出貢獻，一起加油。