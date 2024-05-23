首場院會提食安、打詐、貪瀆 卓榮泰：不讓人民對政府有疑

行政院長卓榮泰今天主持上任後首次行政院會，強調將逐步完成賴清德總統提出的140項「均衡台灣」政見，他也提出三大關心事項，包含食安、打詐、貪瀆，他強調，政府對貪瀆是零容忍、無任何模糊空間，也無人能僥倖得逞，檢驗標準是不讓人民對政府有疑慮與疑心。

行政院發言人陳世凱在行政院會後記者會中轉述，卓榮泰致詞時感謝賴清德總統委以行政團隊重任，也感謝各部會首長與他共同承擔這份使命及志業，他至盼新團隊做得更好、更多，在行動上積極、思想上創新，各部會及中央地方充分合作，逐步完成賴總統所提出的140項均衡台灣政見，展現好成績於國人眼前。

卓榮泰表示，他上任後簽署的第一份公文是關於食品安全，希望能藉此去除人民對於食品安全的疑慮；昨天他也赴花蓮視察0403震災復原重建進度，並將接續推動「打詐四法」，讓人民安心。同時，他也強調政府針對貪瀆是零容忍、無任何模糊空間，也無人能僥倖得逞，檢驗標準是不讓人民對政府有疑慮與疑心。

卓榮泰進一步說，過去一周立法院發生許多事，他要求各部會首長面對立委垂詢時，秉持專業與信念，清楚論述政策。立法院是代表民意的國會殿堂，行政團隊必須以誠意溝通、人民優先為原則，展現互相包容、尊重的精神，邁向合作共榮的大時代。

卓榮泰強調，行政團隊齊聚一堂，是緣份，也共同承擔使命及志業，背負總統賦予的責任和人民的信賴，至盼每位團隊成員勇於面對未來挑戰，對於所轄業務付出用心，做得更好、更多，在行動上積極、思想上創新，相信新內閣團隊能做出好成績，展現於國人眼前。