蔣萬安、侯友宜列席卓內閣首次院會 政院：中央地方能攜手合作

行政院長卓榮泰今天主持首次行政院會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜皆列席，行政院表示，院會氣氛融洽，行政部門即刻回應地方首長提出的需求，相信中央與地方能攜手合作。

蔣萬安、侯友宜今天親自列席卓榮泰首次主持的行政院會，並在會後分別接受媒體聯訪，表示很高興參加賴政府的首次行政院會，也期盼未來中央、地方攜手合作，共同努力，推出福國利民、民眾有感政策。

蔣萬安談及，期盼中央支持北市經費與政策，包含台北市老舊校舍估計有近40棟必須改建，目前台北市每年將編列新台幣40億元加速改建，但為能及早改建，希望政院能每年專案補助挹注，確保學生與教職員安全。

蔣萬安說明，過去台北市花卉市場改建，中央曾給予50%補助，目前第一果菜市場、萬大魚市場正在改建中，相關經費也很需要中央協助。此外，蔣萬安也希望中央盡速協助社子島開發案、北捷電價負擔，以及增加工程人力專業加給等。

侯友宜則提醒中央的能源政策要務實可行，同時也要照顧中小企業、顧及庶民經濟。此外，侯友宜會中建議，中央應盡速修正財劃法，解決中央與地方資源不均問題。

行政院發言人陳世凱主持院會後記者會時指出，今天院會氣氛融洽，行政部門也即刻回應地方首長提出的需求，相信中央與地方能攜手合作。