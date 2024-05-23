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安康接待室保存活化、史料清查 監院促政院改進

中央社／ 台北23日電

監委范巽綠今天說，安康接待室是威權時期唯一由警總與調查局共駐之地，是見證威權統治最直接證據，相關保存活化、史料檔案清查補充及真相釐清等，監察院促請行政院及所屬檢討改進。

監察委員范巽綠、蔡崇義透過新聞稿表示，安康接待室經前促轉會審定為不義遺址，並由新北市政府在民國111年12月29日指定為市定古蹟。安康接待室保存威權時期偵訊型態的空間展示，訴說著台灣人權價值的新發展，提供大眾另一種理解歷史的途徑，反思戒嚴後至今民主轉型歷程。

監委說，安康接待室整體建築，如同博物館的典藏品，對於安康接待室未來的保存活化再利用規劃，應參考相關專家意見，嚴謹縝密規劃，並應考量不同時間態樣的保存，加速推動保存活化相關事宜。

監委指出，安康接待室是戒嚴時期調查局興建，作為秘密偵訊和拘留人犯使用，當年秘密偵訊的史料，應作為還原重要歷史文件。但人權館、調查局及監察院調查所得的資訊，仍有不一致情況，如人權館彙整曾關押在安康接待室名單共209人，調查局統計曾入出安康接待室被告則為148人。

監委表示，安康接待室目前相關史料檔案，仍有待清查補充，促轉會解散後，行政院已成立人權處，辦理轉型正義相關業務，自應督導所屬各機關持續辦理相關政治檔案清查及報送、公開其保有的政治檔案，以完整回復歷史真相，促進社會和解。

監委指出，從111年9月立案調查起，多次向調查局調取安康接待室相關檔案，包含興建計畫、派駐人員、偵辦案件、偵辦方法等，都未獲積極回應，調查局僅泛稱未留存相關檔卷、人員多已退休因此不復查考等。

監委說，監察院在112年9月19日針對「安康接待室等不義遺址保存及管理」情案召開約詢會議，就相關政治檔案流向、組織人力部署等情形，仍未獲調查局與會人員明確答覆。

監委表示，調查局就監察院調閱本調查案件的檔案冊籍及其他有關文件，屢屢以檔案資料已全數移轉檔案管理局為由，藉故迴避、拖延答覆。歷時約1年半，才獲調查局在113年3月12日提供資料，但機關檔案仍有缺漏，顯未誠實面對過去歷史。

監委說，為使政治檔案徵集更趨完整，籲請民眾如存有安康接待室等不義遺址有關史料、紀錄或經歷，得提供給文化部國家人權博物館等機關，以充實及完善相關歷史調查研究，共同還原歷史記憶，促進真相釐清及社會和解。

監察院教育及文化委員會16日審查通過范巽綠、蔡崇義所提調查報告，就安康接待室應加速推動保存活化、相關史料檔案持續清查補充及真相釐清等事宜，請行政院督促所屬檢討改進。

國家人權博物館 監察院 遺址

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