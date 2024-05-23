賴推人工智慧島 卓內閣首場院會「台版ChatGPT」秀台語

行政院長卓榮泰今天主持上任首場行政院會，就由國家科學及技術委員會今天進行「生成式AI對話引擎TAIDE成果」報告，有「台版ChatGPT」之稱的TAIDE，加入台灣特色與文化後更符合台灣運用，國發會現場秀出TAIDE回答「規畫台中一日遊」、「台灣第一位民選總統」，內容精準度都勝過ChatGPT，還現場大秀台語。

不過對於原民台記者現場提問，TAIDE是否也能講原住民族語？國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心副主任徐玉梅坦言，目前在發展台語、客語，但發展語言需要大量資料，原住民語在搜集上還比較困難，後續將與原民會密切溝通。

徐玉梅報告「生成式AI對話引擎TAIDE成果」指出，過去一年多來，各類生成式人工智慧（AI）應用服務紛紛出現，並帶來廣泛且巨大的影響有愈來愈多行業開始運用生成式AI進行各種創新。

徐玉梅表示，鑒於國際大語言模型訓練資料以英文為主，且中文部分以簡體內容為大宗，時有與台灣文化、價值觀不符的回應內容。為保護在地文化、確保我國「數位主權」，國科會自去年4月推動發展具台灣特色、繁體中文的TAIDE模型，以促進生成式AI應用普及、帶動相關產業發展，並提升國際競爭力。

徐玉梅表示，「生成式AI對話引擎TAIDE」是台灣重要的AI基礎設施，第一階段以Meta開源模型Llama 2為基礎，透過蒐整繁體中文及在地文本訓練資料來開發預訓練模型，今年4月15日正式開源釋出可商用版TAIDE LX-7B模型。

至於學研版TAIDE LX-13B模型，徐玉梅表示，可以透過申請授權簽署合作備忘錄（MOU）取得，兩項模型在寫文章、寫信、摘要、英翻中、中翻英等五大任務表現優異，已可與ChatGPT 3.5相當，並具備多輪對話及阻絕產生不恰當回應之能力。

另一方面，因應Meta最新對外釋出的新一代大型語言模型Llama 3，TAIDE開發團隊另於4月29日對外釋出「升級版」Llama 3-TAIDE-LX-8B-Chat-Alpha1模型，快速回應外界期待。

徐玉梅表示，TAIDE團隊亦與產學研夥伴發展多元應用，將TAIDE模型應用在農業知識檢索系統「神農TAIDE」、中小學生台語教學等共7個領域。

國科會表示，將持續關注國際生成式AI進展並及時導入新技術，促使TAIDE模型與時俱進，成為台灣指標性的基礎模型。並將協助推動TAIDE模型導入公、私領域創新應用，使我國在生成式AI領域持續保有競爭力，落實賴總統全力推動台灣成為「人工智慧之島」的政策願景。