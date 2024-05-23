影／張榮興今走馬上任警署長 預告首重打詐、簡化重疊性工作

警政署今舉行新卸任署長交接典禮，內政部長劉世芳親自主持並監交，致詞期許警署日後持續打擊黑、金、槍、毒、詐，新任署長張榮興會後受訪也表示，上任後將先整治影響人民最甚的詐欺犯罪。

劉世芳表示，原任警政署長黃明昭任內近2年時間完成許多突破，包含前瞻推動科技偵查、精進全民防詐免疫力、強化警察執法環境、保障員警值勤安全、完善源頸照護福利等，卸任後將調任國安局副局長，今特別頒發一等內政專業獎章，感謝黃明昭對社會治安貢獻。

新任署長張榮興是警大正科50期畢業，曾任新竹縣警局長、保六總隊長、警署督察室主任、台北市警局長等重要職務，警政歷練完整，在台北市警局長任內在緝毒、打詐工作上是六都第一，去年破獲近年最大槍支改造工廠，攔阻詐欺案1488件16.3億元，也是六都最高。

另，去年3月在台北市成立數位科技戰情中心，提升科技偵查量能及團隊協作戰力，據Numbeo國際資料庫網站統計2023年各國安全、犯罪指數排名，台北市在416個城市中以安全指數84.9、犯罪指數15.1排名第3名，犯罪指數較低。

劉世芳期許警政署日後持續精進推動打詐綱領2.0，緝毒掃黑肅槍、淨化社會治安，強化科技偵查、打擊新興犯罪。

交接典禮後，黃明昭在警政署同仁及來賓歡送下離開，張榮興則接受媒體訪問。張榮興表示，上任後治安面以詐欺犯罪影響人民最甚，上任後將先以打詐為首要任務，配合政府政策跨部會打擊詐欺犯罪。

針對近日基隆人犯脫逃案，他坦言警方追查「反應確實有點慢」，後續會再檢討。今傳出有黑道將於明天立院相關集會中攻擊立委，張榮興指出，警方負責立法院及立委安全維護，將派員維護委員人身安全，相關勤務男女有別，警力數將視現場狀況調整。