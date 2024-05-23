快訊

中職／讓渡合約無人接手 黃勇傳成自由球員

許信良：民進黨核電政策一定要改 否則企業沒辦法生存

海巡宜蘭艦併排應對陸「益陽號」護衛艦 目視可見「貼緊緊」最新畫面釋出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／張榮興今走馬上任警署長 預告首重打詐、簡化重疊性工作

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
警政署今午舉行署長交接典禮，內政部長劉世芳親自主持、監交。記者李隆揆／攝影
警政署今午舉行署長交接典禮，內政部長劉世芳親自主持、監交。記者李隆揆／攝影

警政署今舉行新卸任署長交接典禮，內政部長劉世芳親自主持並監交，致詞期許警署日後持續打擊黑、金、槍、毒、詐，新任署長張榮興會後受訪也表示，上任後將先整治影響人民最甚的詐欺犯罪。

劉世芳表示，原任警政署長黃明昭任內近2年時間完成許多突破，包含前瞻推動科技偵查、精進全民防詐免疫力、強化警察執法環境、保障員警值勤安全、完善源頸照護福利等，卸任後將調任國安局副局長，今特別頒發一等內政專業獎章，感謝黃明昭對社會治安貢獻。

新任署長張榮興是警大正科50期畢業，曾任新竹縣警局長、保六總隊長、警署督察室主任、台北市警局長等重要職務，警政歷練完整，在台北市警局長任內在緝毒、打詐工作上是六都第一，去年破獲近年最大槍支改造工廠，攔阻詐欺案1488件16.3億元，也是六都最高。

另，去年3月在台北市成立數位科技戰情中心，提升科技偵查量能及團隊協作戰力，據Numbeo國際資料庫網站統計2023年各國安全、犯罪指數排名，台北市在416個城市中以安全指數84.9、犯罪指數15.1排名第3名，犯罪指數較低。

劉世芳期許警政署日後持續精進推動打詐綱領2.0，緝毒掃黑肅槍、淨化社會治安，強化科技偵查、打擊新興犯罪。

交接典禮後，黃明昭在警政署同仁及來賓歡送下離開，張榮興則接受媒體訪問。張榮興表示，上任後治安面以詐欺犯罪影響人民最甚，上任後將先以打詐為首要任務，配合政府政策跨部會打擊詐欺犯罪。

針對近日基隆人犯脫逃案，他坦言警方追查「反應確實有點慢」，後續會再檢討。今傳出有黑道將於明天立院相關集會中攻擊立委，張榮興指出，警方負責立法院及立委安全維護，將派員維護委員人身安全，相關勤務男女有別，警力數將視現場狀況調整。

針對今年警界已有數名員警輕生，張榮興表示，上任後要建立快樂健康的工作環境，讓同仁無後顧之憂把工作做好，並預告將精簡「重疊性警察工作」。

警政署卸任署長黃明昭在同仁歡送下離開。記者李隆揆／攝影
警政署卸任署長黃明昭在同仁歡送下離開。記者李隆揆／攝影
新任警政署長張榮興在內政部長劉世芳監交下完成交接。圖／警政署提供
新任警政署長張榮興在內政部長劉世芳監交下完成交接。圖／警政署提供
警政署今舉行署長交接典禮。記者李隆揆／攝影
警政署今舉行署長交接典禮。記者李隆揆／攝影
警政署今舉行署長交接典禮。記者李隆揆／翻攝
警政署今舉行署長交接典禮。記者李隆揆／翻攝
新任警政署長張榮興在內政部長劉世芳監交下完成宣示。記者李隆揆／翻攝
新任警政署長張榮興在內政部長劉世芳監交下完成宣示。記者李隆揆／翻攝
警政署卸任署長黃明昭在同仁歡送下離開。圖／警政署提供
警政署卸任署長黃明昭在同仁歡送下離開。圖／警政署提供
警政署今午舉行署長交接典禮，內政部長劉世芳親自主持、監交。圖／警政署提供
警政署今午舉行署長交接典禮，內政部長劉世芳親自主持、監交。圖／警政署提供
新任警政署長張榮興在內政部長劉世芳監交下完成交接。圖／警政署提供
新任警政署長張榮興在內政部長劉世芳監交下完成交接。圖／警政署提供
新任警政署長張榮興在內政部長劉世芳監交下完成交接。記者李隆揆／攝影
新任警政署長張榮興在內政部長劉世芳監交下完成交接。記者李隆揆／攝影
新任警政署長張榮興在內政部長劉世芳監交下完成交接。記者李隆揆／攝影
新任警政署長張榮興在內政部長劉世芳監交下完成交接。記者李隆揆／攝影
警政署卸任署長黃明昭在同仁歡送下離開。圖／警政署提供
警政署卸任署長黃明昭在同仁歡送下離開。圖／警政署提供
警政署今午舉行署長交接典禮，內政部長劉世芳親自主持、監交。記者李隆揆／攝影
警政署今午舉行署長交接典禮，內政部長劉世芳親自主持、監交。記者李隆揆／攝影

張榮興 警察

延伸閱讀

內政部長劉世芳主持警政署長交接 多國的駐台使節、警察同仁等出席

北市警察局長誰接任...被問「方仰寧怎麼樣？」蔣萬安笑了

「不會換位置換腦袋」張榮興警局月報辭行 接警政署長將盤整員警工作

台智光斷網議員憂無備援系統 蔣萬安：正洽談3家廠商

相關新聞

國民黨國際記者會 宣示深化民主國會改革勢在必行

立法院為審查國會改革法案，掀起軒然大波。國民黨立委今在智庫共同舉行國際記者會，向國際社會表達，監督制衡是台灣主流民意的期...

對臨時工退休金處理不周 監察院糾正台中市府

監委賴振昌今天表示，台中市政府在辦理縣市合併的勞工退休給付竟差別待遇，不符勞動法令應全國一致適用；都市發展局與秘書處遇事...

賴清德視察海陸66旅 致詞提：持續捍衛自由民主價值

中共東部戰區今早宣布在台灣周邊海空域實施軍事演習，賴清德總統今天下午到海軍陸戰隊66旅視察被追問對此事看法，他未回應，但...

陸流亡作家爆習統戰計畫 國民黨酸：他曾指中共收買新潮流

立法院續審國會改革相關法案，媒體人矢板明夫昨天表示，早在2月中國流亡作家袁紅冰就曾披露中國對台統戰計畫。國民黨直斥是網路...

影／不表決只耍賴 民眾黨：擋改革的民進黨到底怕什麼

民眾黨立法院黨團8位立委下午聯合召開「陽光、改革、反貪腐」記者會，針對國會改革五法審查所爆發的爭議，向民進黨提問：「阻擋...

屏縣25人違紀助選蘇震清之子 民進黨中評會今開除黨籍

民進黨中評會今天表示，經開會審議2024年立法委員選舉違紀助選案，與會委員做出一致性決議，將屏東縣25位違紀黨員予以除名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。