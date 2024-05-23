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民進黨彰化縣黨部主委改選 2人激戰

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞今天表示，近日黨職選舉頻繁出現抹黑謠言、發黑函潑髒水等惡質選風。圖／楊富鈞提供
民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞今天表示，近日黨職選舉頻繁出現抹黑謠言、發黑函潑髒水等惡質選風。圖／楊富鈞提供

民進黨彰化縣黨部主委改選將於5月26日投開票，縣黨部主委楊富鈞今天表示，近日黨職選舉頻繁出現抹黑謠言、發黑函潑髒水等惡質選風，而最近正值國會亂象，大家應以「捍衛民主為己任、置黨職選舉於度外」，發起「一人一通電話、守護民主台灣」，要大家致電告訴立法院長韓國瑜和立委傅崐萁、黃國昌，不要霸凌民主、不要以多數暴力沒收自由民主。

民進黨彰化縣黨部主委改選，共二人參選，楊富鈞尋求連任，縣黨部評議委員許廣東參選挑戰，最近有黨員發「下架楊富鈞」文宣，細數其三大罪狀。

楊富鈞今天出面澄清說，近期有不少黨員反映黨職選舉，抹黑謠言滿天飛，傷害民進黨形象和撕裂黨內團結，他譴責惡質選風，強調他2年前就任主委後，在2022年6月5日即召集縣黨員代表大會，同時主委任內召開執行委員會共19次，並沒有從未召開黨代表大會等情事，可見散布的黑函是假消息。

不過許廣東則說，那是民進黨彰化縣黨代表葉嘉旭具名發出文宣，並非黑函，楊富鈞應接受檢視，不只葉嘉旭看不慣彰化縣黨部不依規範運作黨務，也已有18位執評委和30位縣黨代表聯署支持他參選，要下架楊富鈞。

楊富鈞則說，自他登記參選連任主委以來，秉持選舉良性競爭、不攻訐競爭對手、不散布不實訊息，向黨員端出政見牛肉及報告務實推動黨務工作，任內黨員數大幅成長至10262位，增加高達32%；並嚴守財政紀律。帶領黨部全力輔選，成績斐然，2022年地方五合一大選，讓縣議員席次躍升16席，2024總統立委大選，彰化3席立委也連任成功。

楊富鈞強調，黨職不應超越國家大事，個人事小，目前正是守護民主關鍵時刻，他也發起「一人一通電話、守護民主台灣」活動，希望大家做民進黨立委的後盾，爭議國會法案立法將嚴重影響現行憲政體系運作，呼籲立法院遵守程序正義和實質審議法案，共同捍衛民主台灣。

楊富鈞強調，黨職不應超越國家大事，他也發起「一人一通電話、守護民主台灣」活動，要大家致電告訴立法院長韓國瑜等人，不要以多數暴力沒收自由民主。記者林宛諭／攝影
楊富鈞強調，黨職不應超越國家大事，他也發起「一人一通電話、守護民主台灣」活動，要大家致電告訴立法院長韓國瑜等人，不要以多數暴力沒收自由民主。記者林宛諭／攝影

彰化 民進黨

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