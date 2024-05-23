防外送平台壟斷 張嘉郡呼籲比照美國訂抽成上限

外送平台Uber Eats上周宣布要併購在台主要競爭對手foodpanda，在市場上投下震撼彈。國民黨立委張嘉郡今天質詢指出，Uber Eats、foodpanda合併後，消費者、餐廳、供應商都失去議價能力，恐變成「一家烤肉萬家哭」，呼籲公平會審議時保障外送員的勞動權益、餐廳與供貨商的經營，也建議可比照美國訂出抽成上限等，否則吃虧的終究是消費者。

對此，公平會主委李鎂表示，此案會明顯改變市場結構，審查前會重新界定市場定義，考量外送員、餐廳、消費者的相關權益，衡量合併後是否有違反公平交易法規等，一定會審慎評估。

張嘉郡今天在經濟委員會質詢指出，根據資策會產業產業情報研究所（MIC）的調查報告，全台有79％使用過外送平台，合併案將影響上千萬消費者，衝擊15萬人勞動市場與6成餐飲業者。而公平會曾指兩大外送平台合併會有8成的市占率，但參雜熟食市場、生鮮百貨市場等，推估foodpand與Uber Eats的市占率絕對不只8成，甚至有可能超過9成。

張嘉郡憂心說，Uber Eats和foodPanda一但合併，將衝擊台灣餐飲業，餐廳業者擔心抽成被漲價，外送員擔心被砍薪，消費者更是毫無議價能力，也失去選擇權，以前有個廣告台詞是「一家烤肉萬家香」，現在可能會變成「一家烤肉萬家哭」。

張嘉郡指出，美國紐約、舊金山、芝加哥等城市都已經開始對外送平台訂定抽成上限15％，並且法制化，台灣也可以考量；另外也期許公平會的裁決可以達到「店家有生意、消費者權益有保護、外送員薪水有保障、平台能維持營運」的多贏局面。