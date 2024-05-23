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遭批只會抹紅、女權自助餐 范雲：不容葉元之抹黑

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委范雲。圖／范雲辦公室提供
民進黨立委范雲。圖／范雲辦公室提供

國民黨立委葉元之今天在教文委員會批評，民進黨立委范雲「只會抹紅」、「女權自助餐」等。范雲反批，葉元之不會查證，只會信口開河栽贓，言論行為如同網軍，更令人懷疑葉元之針對中資疑雲護航，背後真正的用意為何？葉元之在回應，對於范雲惱羞成怒，發新聞稿攻擊他，深表遺憾。

范雲表示，葉元之過往不僅在新北市議會簽到10次、卻出席0次；在立法院還公然缺席他所在的委員會質詢，只為了上政論節目，「薪水小偷」行徑誇張；而他今天的質詢內容更是造謠胡謅，根本是是藐視國會罪的示範。

范雲指出，她人生中從未任意指控他人性騷，唯一指控過的就是國民黨立委陳雪生，而陳雪生也成第一位法院認證性騷立委，至今未曾道歉。至於指控她女權雙標，范雲說明，先前原能會主委被控性騷，她立刻要求行政院落實調查，並補上制度漏洞；去年MeToo事件爆發，她也主動協助黨內健全制度、積極投入性平三法修正，今年更提出「立法委員行為法」修正草案，力促國會反性騷，卻被國民黨屢次封殺。

范雲質疑，葉元之敢和性騷嫌疑犯、國民黨黨團總召傅崐萁說，不要再繼續阻撓國會反性騷法案嗎？敢叫法院認證性騷犯陳雪生向她道歉嗎？不要自己連個標準都沒有，還要罵人雙標。

關於葉元之指控，2021年「清華海峽研究院」引發中共滲透、竊取技術疑慮，范雲曾抹紅時任清大副校長、現任國科會主委吳誠文。范雲表示，她已詢問吳誠文，清華海峽研究院是否仍營運中、是否有受裁罰，吳主委僅簡短回答，不知道。

范雲指出，依「兩岸人民關係條例」規定，「大陸地區之非營利法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得在台灣地區設立辦事處或分支機構，從事業務活動。」教育部當時便要求清華海峽研究院立即停止其使用並即刻撤離，研究院執行長已遭教育部裁罰、基金會也被經濟部裁罰，證明清華海峽研究院有違法事實。

范雲說，各國關注中共滲透、竊取敏感科技的風險，就連美國都採「小院高牆政策」，選擇特定的關鍵技術領域（小院）、加強嚴格的防護措施（高牆）。加拿大也在今年公布「敏感技術研究領域」清單，點名中國85個機構恐試圖竊取加拿大技術，要求研究人員避開、否則無法獲得聯邦資金。各國都在積極因應、防中滲透，台灣處於中共威脅第一線，更應跟上。

葉元之三點再回應，第一，范雲對他的人身攻擊，很多不是事實，甚至資料來自選舉期間，競選對手羅致政的抹黑文宣。既然范雲那麼相信民進黨前立委羅致政，請范雲說明，是否支持羅致政偷錄前總統蔡英文對話的行為？這麼嚴重的國安問題，范雲是否支持法辦？

葉元之說，第二、范雲的女權自助餐，全民皆知。只要非民進黨的人有性平問題，絕對出來譴責，但若是民進黨人涉及性平，范雲就會消失，她的雙標在台灣非常有名。第三、范雲若不想被批評，就改一改自己的雙標；攻擊別人，不能掩飾自己做的丟臉事。

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