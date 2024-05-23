快訊

國家警報響了！2地山區大雨特報恐下到晚上 2縣市防大雷雨

是你嗎？協尋千萬富翁！統一發票1,000萬特別獎 還有3張未兌領

王必勝轉戰開發金確定了 將出任這職務助陣生醫投資

中捷維安盧秀燕稱國安議題 綠議員批甩鍋中央

中央社／ 台中23日電
台中捷運隨機砍人案，市府將提供見義勇為者終身免費搭中捷，市長盧秀燕說，初步盤點共16人，已找到13人，另3人聯繫中。記者余采瀅／攝影
台中捷運隨機砍人案，市府將提供見義勇為者終身免費搭中捷，市長盧秀燕說，初步盤點共16人，已找到13人，另3人聯繫中。記者余采瀅／攝影

中捷維安議題引發討論，台中市長盧秀燕今天表示，自己曾遇高鐵炸彈案，大眾交通工具都可能面對危害，這是「國安議題」；民進黨籍市議員批甩鍋中央，對治安問題毫無對策。

台中捷運車廂發生持刀砍人案，中捷的維安議題引發討論。台中市議會今天召開市政總質詢，國民黨籍市議員陳文政指出，台北捷運鄭捷隨機殺人事件滿10週年，大眾交通工具的維安卻無長進，中捷除參考北捷外，應可參考世界各國的做法。

盧秀燕分享曾遇上高鐵炸彈案的自身經驗，對軌道建設的維安感同身受。她說，台灣是自由的國家，不會隨時搜查旅客的隨身包包，大眾交通運量大也無法像機場逐一安檢，如何避免極少數的人惡意犯案，應集思廣益。

她說，台鐵、高鐵、公車及各縣市捷運等大眾交通系統，都可能面對危害，這是「國安議題」。對於在列車上見義勇為的16名乘客，提供中捷終生免費搭乘。中捷董事長顏邦傑說，大眾運輸系統旅客量大，顧及民眾的便利性、自由，將參考世界各城市的做法。

對此，民進黨籍台中市議員施志昌表示，盧秀燕對可能發生的治安問題毫無對策，難道公園、百貨公司、遊樂場、電影院等，有人群聚集地方的治安管理，都是國安問題，呼籲市府不要甩鍋中央，應檢討中捷如何應對緊急事件的發生。

民進黨籍市議員林德宇認為，這是盧秀燕「典型的卸責、慣性的甩鍋」手法，先博取對自己有利形象，再把難解的問題推給中央，大眾運輸的公安威脅，需要中央地方協力防治，盧秀燕不談市府的責任，先公告終生免費搭中捷，質疑她對解決公安威脅畫錯重點，今又稱國安議題，把壓力甩鍋中央，看不見她對問題的承擔。

中捷 台中捷運 國安 盧秀燕

延伸閱讀

攝影哥、扭耳姊都入列！中市府盤點16名「英雄」3人尋找中

共軍將環台軍演 盧秀燕語氣凝重：和平是兩岸共同心聲

中捷濺血案挨轟 盧秀燕為同仁抱屈：瑕不掩瑜

中捷砍人案曝嫌犯「有列管」挨轟不妥 盧秀燕：陳述客觀事實、沒歧視

相關新聞

立院衝突再上升？傅崐萁：線報指民進黨動員黑道傷藍委

17日立法院會朝野衝突，21日立法院會同樣爆發推擠，預計明日立法院會同樣火藥味十足。今午國民黨團舉行黨團大會，總召傅崐萁...

大數據揭「罷樑」打過頭 謝國樑網路好感度不減反升

基隆市長謝國樑的罷免案，罷免程序已於5月11日進入第二階段的連署行動，但討論熱度出現降溫趨勢，根據大數據平台Quicks...

北市警察局長誰接任..被問「方仰寧怎麼樣？」蔣萬安笑了

台北前警察局長張榮興今天正式上任警政署長。台北市長蔣萬安今赴議會備詢，被問到接下來誰來接任北市警局長？蔣萬安表示，警政一...

遭批只會抹紅、女權自助餐 范雲：不容葉元之抹黑

國民黨立委葉元之今天在教文委員會批評，民進黨立委范雲「只會抹紅」、「女權自助餐」等。范雲回應，葉元之不會查證，只會信口開...

中捷維安盧秀燕稱國安議題 綠議員批甩鍋中央

中捷維安議題引發討論，台中市長盧秀燕今天表示，自己曾遇高鐵炸彈案，大眾交通工具都可能面對危害，這是「國安議題」；民進黨籍...

影／立院表決前夕 國民黨團要求警政署保護藍委安全

立法院明天將再度針對國會改革五法進行表決，山雨欲來氣氛詭譎，國民黨立院黨團總召傅崐萁下午受訪時表示，由於接獲線報，傳言有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。