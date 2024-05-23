中捷維安議題引發討論，台中市長盧秀燕今天表示，自己曾遇高鐵炸彈案，大眾交通工具都可能面對危害，這是「國安議題」；民進黨籍市議員批甩鍋中央，對治安問題毫無對策。

台中捷運車廂發生持刀砍人案，中捷的維安議題引發討論。台中市議會今天召開市政總質詢，國民黨籍市議員陳文政指出，台北捷運鄭捷隨機殺人事件滿10週年，大眾交通工具的維安卻無長進，中捷除參考北捷外，應可參考世界各國的做法。

盧秀燕分享曾遇上高鐵炸彈案的自身經驗，對軌道建設的維安感同身受。她說，台灣是自由的國家，不會隨時搜查旅客的隨身包包，大眾交通運量大也無法像機場逐一安檢，如何避免極少數的人惡意犯案，應集思廣益。

她說，台鐵、高鐵、公車及各縣市捷運等大眾交通系統，都可能面對危害，這是「國安議題」。對於在列車上見義勇為的16名乘客，提供中捷終生免費搭乘。中捷董事長顏邦傑說，大眾運輸系統旅客量大，顧及民眾的便利性、自由，將參考世界各城市的做法。

對此，民進黨籍台中市議員施志昌表示，盧秀燕對可能發生的治安問題毫無對策，難道公園、百貨公司、遊樂場、電影院等，有人群聚集地方的治安管理，都是國安問題，呼籲市府不要甩鍋中央，應檢討中捷如何應對緊急事件的發生。

民進黨籍市議員林德宇認為，這是盧秀燕「典型的卸責、慣性的甩鍋」手法，先博取對自己有利形象，再把難解的問題推給中央，大眾運輸的公安威脅，需要中央地方協力防治，盧秀燕不談市府的責任，先公告終生免費搭中捷，質疑她對解決公安威脅畫錯重點，今又稱國安議題，把壓力甩鍋中央，看不見她對問題的承擔。