影／立院表決前夕 國民黨團要求警政署保護藍委安全

立法院明天將再度針對國會改革五法進行表決，山雨欲來氣氛詭譎，國民黨立院黨團總召傅崐萁下午受訪時表示，由於接獲線報，傳言有黑道將對在野立委不利，傅崐萁正式要求警政署必須對52位國民黨立委進行全程保護。

傅崐萁表示，他收到線報指出，民進黨動員中南部的黑道要到台北來，將對所有的在野立委做人身的傷害，傅崐萁喊話，如果再野立委遭到不明人士的人身攻擊，不只行政院長卓榮泰要下台、內政部長、警政署長也要下台，因為這是對台灣最嚴重的恥辱，也就是國會議員被外面黑道分子所攻擊。

傅崐萁除了呼籲民進黨要懸崖勒馬，也要求警政署，在國會改革五法三讀以前，必須要全程保護52席國民黨立委的人身安全。