大數據揭「罷樑」打過頭 謝國樑網路好感度不減反升

基隆市長謝國樑的罷免案，罷免程序已於5月11日進入第二階段的連署行動，但討論熱度出現降溫趨勢，根據大數據平台QuickseeK快析輿情資料庫的資料顯示，自3月4日以來，整體罷免討論聲量在發起罷免當週達到高峰後，即開始下降，且謝國樑整體網路聲量好感度，在罷免行動正式開始後也呈現反轉，好感度由原本的0.32上升至0.93。

QuickseeK大數據顯示，罷免討論聲量在發起罷免當周，達到1萬767筆聲量，而後罷免團體缺乏新話題，在3月18至24日間，當周聲量就雪崩式下滑，僅3386筆討論聲量，直到5月11日罷免團體宣布展開第二階段連署，整體單周討論聲量，皆未達5千筆，整體罷免的討論熱度，呈現一個「炒不起來」狀態。

QuickseeK大數據也指出，隨著罷免行動正式開展，網友和基隆市民也似乎沒有那麼討厭謝國樑，觀察謝國樑整體網路聲量好感度，在罷免行動正式開始後呈現反轉，近期包括「基隆親子照護平台正式上線」、「柏克萊課程」、「行人友善綠斑馬」、「基隆市288定期票」以及「提高身障生交通補助」等政策，都推高了謝國樑的網路聲量好感度。

Quicksee分析，隨著罷免正式開始進行，基隆市民回歸理性檢視相關市政措施是否落實，在諸多友善親子與教育政策逐漸落實的情況下，也使得罷免團體找不到市政破口切入，導致相關議題一直未被炒起。

Quicksee再透過大數據資料指出，討論「罷免謝國樑」的主要意見領袖，幾乎都以親綠粉專、與相關特定媒體為主，觀察排名前20的「拆樑」社群意見領袖，僅「山海公民拆樑行動」、以及基隆市議員張之豪，屬於在地經營。缺乏地方意見領袖與地方在地社群的支持，使得整體罷免行動看似有媒體曝光、網路意見領袖加入，但多半來自於對謝國樑的人身攻擊，在市政上沒有太多破口可被攻擊，也使得罷免案呈現「全國熱、基隆冷」的詭譎現象。