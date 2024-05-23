聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市警察局長誰接任...被問「方仰寧怎麼樣？」蔣萬安笑了
台北前警察局長張榮興今天正式上任警政署長。台北市長蔣萬安今赴議會備詢，被問到接下來誰來接任北市警局長？蔣萬安表示，警政一條鞭，中央內政部還未跟市府討論後續人事，會與內政部再討論。媒體追問，覺得方仰寧怎麼樣？蔣萬安笑而未答。
外界關注北市警察局長誰接任？傳出將由中正一分局前分局長方仰寧接任，方曾指揮警方處理318學運陳抗事件。
蔣萬安今受訪表示，人事的部分，因警政一條鞭，中央內政部也還沒有來跟市府討論一些事情，今天警察局長張榮興才剛升任警政署長，後續人事，會跟內政部再討論。
媒體追問，目前都已經擬定人事了嗎？蔣說，都還沒有，警政一條鞭都還要看中央的相關規畫，媒體問，有其他人選？蔣說，謝謝，謝謝，媒體再問，「方仰寧怎麼樣？」蔣萬安笑而未答。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言