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北市警察局長誰接任...被問「方仰寧怎麼樣？」蔣萬安笑了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席行政院會後，下午赴議會總質詢。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席行政院會後，下午赴議會總質詢。記者邱德祥／攝影

台北前警察局長張榮興今天正式上任警政署長。台北市長蔣萬安今赴議會備詢，被問到接下來誰來接任北市警局長？蔣萬安表示，警政一條鞭，中央內政部還未跟市府討論後續人事，會與內政部再討論。媒體追問，覺得方仰寧怎麼樣？蔣萬安笑而未答。

外界關注北市警察局長誰接任？傳出將由中正一分局前分局長方仰寧接任，方曾指揮警方處理318學運陳抗事件。

蔣萬安今受訪表示，人事的部分，因警政一條鞭，中央內政部也還沒有來跟市府討論一些事情，今天警察局長張榮興才剛升任警政署長，後續人事，會跟內政部再討論。

媒體追問，目前都已經擬定人事了嗎？蔣說，都還沒有，警政一條鞭都還要看中央的相關規畫，媒體問，有其他人選？蔣說，謝謝，謝謝，媒體再問，「方仰寧怎麼樣？」蔣萬安笑而未答。

內政部 方仰寧 蔣萬安

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