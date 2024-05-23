政院：非核家園是不可放棄的目標 核電廠延役尊重立院

賴政府上任第四天，能源政策是各界首要關注焦點，今年7月核三廠一號機就將停機除役，對於短期內是否延役、中長期政策目標為何。行政院發言人陳世凱表示，核能電廠是依法依規除役，未來是否延役及未來核電如何發展，尊重依法依規的原則。

賴清德總統在就職演說中強調將推出第二次能源轉型，行政院長卓榮泰也在上任當天強調非核家園是全民共識，經濟部長郭智輝、環境部長彭啟明、國發會副主委高仙桂則陸續表達核能政策應尋求全民共識。

今天上午行政院會中，列席的雙北市長蔣萬安、侯友宜，也都對能源政策與電價議題提出建議。

陳世凱主持行政院會後記者會時，針對媒體提問新政府的政策目標與如何尋求全民共識，他指出，追求非核家園是不可以放棄的目標，才是對地球負責、對後代子孫的責任，政府必須打造更穩定的環境，繼續穩定安全供電，並持續發展綠能，是必然要做到的目標。

陳世凱表示，政府將持續再生能源發展，更重要的是電網、電力系統強化，解決北部長期用電大於發電、仰賴中南部發電的現狀，這是政府未來的方向。

不過，由於國民黨團已經提出核電廠延役修法並已付委，行政院是否支持核電延役並提出對案？陳世凱表示，能源轉型是民進黨政府，無論是蔡前總統任內、或如今賴政府任內，都是重要議題。尤其如何讓能源轉型達到永續、綠能發展，也非常關注。至於非核家園的追求，都是依法在進行，立法院的建議或法規也予以尊重。