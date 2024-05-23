快訊

這次不是小動物！故宮黑漆漆、1.2萬戶跳電 台電：施工挖損輸電線路

鄭俊英與勝利醜聞之後，失望粉絲的「脫粉」剖白

艋舺必吃雞湯拉麵沒了！「濟善老麵萬華店」5月底熄燈 想吃只剩這店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院：非核家園是不可放棄的目標 核電廠延役尊重立院

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院發言人陳世凱首次主持行政院會後記者會。記者侯俐安／攝影
行政院發言人陳世凱首次主持行政院會後記者會。記者侯俐安／攝影

賴政府上任第四天，能源政策是各界首要關注焦點，今年7月核三廠一號機就將停機除役，對於短期內是否延役、中長期政策目標為何。行政院發言人陳世凱表示，核能電廠是依法依規除役，未來是否延役及未來核電如何發展，尊重依法依規的原則。

賴清德總統在就職演說中強調將推出第二次能源轉型，行政院長卓榮泰也在上任當天強調非核家園是全民共識，經濟部長郭智輝、環境部長彭啟明、國發會副主委高仙桂則陸續表達核能政策應尋求全民共識。

今天上午行政院會中，列席的雙北市長蔣萬安、侯友宜，也都對能源政策與電價議題提出建議。

陳世凱主持行政院會後記者會時，針對媒體提問新政府的政策目標與如何尋求全民共識，他指出，追求非核家園是不可以放棄的目標，才是對地球負責、對後代子孫的責任，政府必須打造更穩定的環境，繼續穩定安全供電，並持續發展綠能，是必然要做到的目標。

陳世凱表示，政府將持續再生能源發展，更重要的是電網、電力系統強化，解決北部長期用電大於發電、仰賴中南部發電的現狀，這是政府未來的方向。

不過，由於國民黨團已經提出核電廠延役修法並已付委，行政院是否支持核電延役並提出對案？陳世凱表示，能源轉型是民進黨政府，無論是蔡前總統任內、或如今賴政府任內，都是重要議題。尤其如何讓能源轉型達到永續、綠能發展，也非常關注。至於非核家園的追求，都是依法在進行，立法院的建議或法規也予以尊重。

核電 行政院 陳世凱 非核家園

延伸閱讀

現身政院力促加強全民防衛？羅森柏格拜會軍系政委季連成

新閣揆卓榮泰開通社群平台 首份公文74億前瞻食安計畫

王鴻薇：準經長郭智輝未上任 照片已遭詐團冒用

【重磅快評】綠營核戰？王美花要走，神主牌留給郭智輝

相關新聞

傳王必勝轉戰開發金年薪800萬 藍委批：當門神

衛福部前次長王必勝傳出將轉戰開發金旗下的中華開發資本。國民黨立委王鴻薇痛批，民進黨官員卸任後照樣吃香喝辣不避嫌，王必勝既...

政院：非核家園是不可放棄的目標 核電廠延役尊重立院

賴政府上任第四天，能源政策是各界首要關注焦點，今年7月核三廠一號機就將停機除役，對於短期內是否延役、中長期政策目標為何。...

立院衝突再上升？傅崐萁：線報指民進黨動員黑道傷藍委

17日立法院會朝野衝突，21日立法院會同樣爆發推擠，預計明日立法院會同樣火藥味十足。今午國民黨團舉行黨團大會，總召傅崐萁...

憲法不准總統接受立委即問即答？ 民進黨擺明是雙標

這陣子立法院的朝野大混戰，讓國人及全世界重溫我國「國會亂象」。只是，隨著三黨不過半，過去8年完全執政的民進黨如今若覺得有點「痛」，就不難想見昔日在野的「苦」。 撇開朝野的議事程序攻防，單就邀請總統赴立院國情報告一事，綠營至今糾結在總統答覆立委的方式，且動不動就喊「違憲」，然而總統接受立委「即問即答」真的違憲嗎？回顧2012年4月民進黨立院黨團總召柯建銘的一段話，就能發現民進黨過去與現在的矛盾。

赴行政院會提4議題 侯友宜：盼將多拿15%收入還地方

行政院長卓榮泰今主持首場行政院會，新北市長侯友宜提出4項議題，包括盡快修正財政收支劃分法、國土計畫實施前請廣納社會意見、...

現身政院力促加強全民防衛？羅森柏格拜會軍系政委季連成

賴政府上任第四天，中共今天宣布對台軍演，值此敏感時刻，美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格今天上午現身行政院，拜會政務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。