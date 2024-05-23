立院衝突再上升？傅崐萁：線報指民進黨動員黑道傷藍委

17日立法院會朝野衝突，21日立法院會同樣爆發推擠，預計明日立法院會同樣火藥味十足。今午國民黨團舉行黨團大會，總召傅崐萁會後指出，已收到線報，民進黨動員中南部黑道到台北，欲傷害在野黨立委，要求警政署在國會改革法案三讀通過前，全程保護人身安全。

傅崐萁說，收到令人難過的消息，明天民進黨不只在立法院進行人身謾罵，也要暴力攻擊。希望民進黨懸崖勒馬，尤其是民進黨團總召柯建銘，到底是柯個人的意志，要來拳腳相向、暴力對付在野黨？還是賴清德總統再三表達的「少數服從多數」已經無效，無法約束柯建銘？明日嚴正以待。

傅崐萁表示，除了在議場內的暴行外，也收到線報，稱民進黨已動員中南部黑道到台北，對所有在野黨立委做人身殘害。他在此宣布，如果在野黨立委遭到不明人士的人身攻擊，不只行政院長卓榮泰應下台，內政部長劉世芳要下台，警政署長張榮興要下台，這是台灣在全世界的最嚴重恥辱，也就是國會議員被外面的不良黑道分子攻擊。

傅崐萁強調，再次呼籲柯建銘、民進黨懸崖勒馬，勿用暴力、非法手段，傷害在野黨立委。要求警政署對52位國民黨立委，在國會改革法案三讀通過以前，要全程保護人身安全、出入平安。譴責暴力，譴責執政黨用流氓的行徑，對付在野黨立委。