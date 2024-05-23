聽新聞
test
0:00 / 0:00
赴行政院會提4議題 侯友宜：盼將多拿15%收入還地方
行政院長卓榮泰今主持首場行政院會，新北市長侯友宜提出4項議題，包括盡快修正財政收支劃分法、國土計畫實施前請廣納社會意見、重視產業及民生穩定供電並提出完善能源政策，及提供中小企業數位轉型低碳，並輔導商圈攤商帶動觀光。侯友宜表示，財劃法部分，盼中央將精省後多拿的15%收入還給地方。
侯友宜表示，財劃法已超過25年未修正，現行統籌分配稅款規模不足，地方政府無足夠財源支應建設；財劃法1999年修法前中央與地方收入占全國總收入比重為60%比40%，而2024年兩者比重達到75%比25%，「1999年精省修法後地方減少15%收入。建議中央應盡快修正，將精省後多拿的15%收入還給地方」，解決資源不均問題。
針對國土計畫部分，侯友宜指出，部分圖資公告日期已超過30年，現況與圖資不符部分更需檢視更新，新北市陸續接獲超過1300案陳情，首次實施應要求完整性，不要留待實施後才作檢討。另外國土計畫土地使用管制規則草案，多數民眾未能知悉，建議中央到各縣市辦公聽會或說明會，廣納意見。
侯友宜表示，人民與產業界希望有穩定的供電，國家有責任提供穩定電力，請中央積極完善能源政策，提出完整能源配比，包含穩健持續增加再生能源比例，擴大投入節能、儲能及智慧電網資源，並要確保能源安全，以穩定供電為首要目標。
侯友宜表示，中小企業占全國企業98%，盼中央持續力挺，提供數位轉型低碳、智慧化相關政策，並針對商圈及攤商業者增加輔導及串聯觀光資源，創造經濟成長新動能。
侯友宜說，誠心希望中央重視地方意見，新任內閣成員承擔重大責任，及人民安居樂業的託付，也樂見卓院長就職時提出包括強力打詐、穩定供電、0403災後復原等施政重點，並承諾強化溝通，相信未來中央與地方合作會更密切。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言