現身政院力促加強全民防衛？羅森柏格拜會軍系政委季連成

賴政府上任第四天，中共今天宣布對台軍演，值此敏感時刻，美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格今天上午現身行政院，拜會政務委員季連成。美方多次力促台灣必須加強全民防衛動員，行政院也成立全民防衛動員會報，因應各種情勢預做準備，羅森柏格與季連成今日會面，料應觸及美方關切的全民防衛議題。

行政院發言人陳世凱表示，對於AIT拜訪的過程中是否有提到全民防衛的部分，相信從過去台美之間有做很多充分溝通和討論，至於拜訪季連成過程中是否談到，因為他還沒和季連成見到面，沒辦法回答。但主要仍是羅森柏格與季連成是舊識，今天來恭賀他。

行政院政務委員過去少見軍事背景者， 季連成的人事案宣布後，格外引發外界關注，行政院長卓榮泰公布人事時表示，季連成曾任陸軍副司令，延攬季出任政務委員，未來要借重他有關國防、救災及全民防衛的專業，以強化台灣社會韌性與國家安全韌性。

羅森柏格上月會見時任總統蔡英文時表示，「台灣關係法」強調美國必須確保台灣擁有自我防衛能力，她非常高興看到台灣對強化自主防衛能力所採取的相關步驟，包含對提升全民防衛韌性的投入。

賴清德總統的五二○就職演說，引發「新兩國論」的爭議，中共強烈抨擊頑固堅持「台獨」，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖「倚外謀獨、以武謀獨」，身兼中共中央對台工作領導小組秘書長的中央外辦主任王毅也升高層級回應，指「台獨」分裂行徑構成對台海現狀最危險的改變，也是對台海和平最重大的破壞。

五角大廈發言人賴德昨天才敦促中方別藉機升級情勢，中共今天就宣布對台軍演，台海情勢詭譎時刻，行政院長卓榮泰今天主持上任後首場行政院會，羅森柏格和美國在台協會處長孫曉雅上午約8時10分左右現身行政院，約9時15分離開，行政院會於9時30分開始。行政院對外表示，今天行程是為恭賀舊識季連成政委。

陳世凱表示，AIT本來就會到各政府單位進行例行性拜訪，5月21日孫曉雅處長也已赴行政院拜會過卓榮泰院長，今日的行程也是早已安排，是來恭賀舊識季連成政委，也在行政院院會開始前結束拜會並於稍後離開，期間並未與卓榮泰會面。

對於有外界人士指羅森柏格「出席」行政院會，陳世凱表示，羅森柏格是在行政院院會開始前結束拜會並於稍後離開，期間並未與卓榮泰院長會面，對於外界人士影射出席行政院會，明顯與事實不符。