行政院：羅森伯格拜訪政務委員 未參與行政院會

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格和美國在台協會處長孫曉雅上午8時許現身行政院。行政院發言人陳世凱說，AIT今天行程是來拜訪舊識、政務委員季連成，並未參與行政院會。

行政院長卓榮泰今天首度主持行政院會，不過羅森伯格（Laura Rosenberger） 與孫曉雅（SandraOudkirk）在上午8時許現身，約在行政院會9時30分開始之前離開，引起關注。

陳世凱今天透過媒體群組指出，AIT本來就會到各政府單位進行例行性拜訪，孫曉雅21日就曾到行政院拜會卓榮泰。

陳世凱說，羅森伯格以及孫曉雅今天到行政院是為了恭賀舊識季連成，是早就安排的行程，兩人在行政院會開始前結束拜會後離開，期間並未與卓榮泰會面。

陳世凱說，外界人士影射羅森伯格及孫曉雅出席行政院會，明顯與事實不符，希望媒體報導前應先行查證。