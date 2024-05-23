快訊

中捷砍人「醫專生」心智正常！凌晨收押進看守所...情緒大配合度低

基隆殺人未遂逃犯假名應徵臨時工「卻誤寫本名」...老闆嚇壞報警

長榮空巴A330-200將退役 當年首創躺平桂冠艙與機上互動娛樂系統

卓榮泰主持首場行政院會 要求打擊貪瀆零容忍

中央社／ 台北23日電

行政院卓榮泰今天主持首場行政院會，會中提醒內閣團隊逐步完成總統賴清德140項均衡台灣的政見，同時強調政府對於貪瀆零容忍，打擊貪瀆沒有模糊空間，沒有人可以僥倖得逞。

卓榮泰今天主持上任後第一場行政院會，行政院發言人陳世凱今天主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰提醒，內閣團隊將共同面對國內外情勢挑戰，同時也要逐步完成賴總統競選期間提出的140項均衡台灣政見，大團隊一起並進。

卓榮泰也說，上任後簽署第一份公文是食安建設，期盼讓民眾去除對食安疑慮，昨天也赴花蓮視察災後重建，更期盼打詐4法能早日發揮效用。

他強調，政府對於貪瀆零容忍，打擊貪瀆沒有任何模糊空間，沒有人可以僥倖得逞，而檢驗標準就是別讓民眾對政府團隊有疑慮，整個行動創新AI內閣，必須行動積極、思想創新。

對於國會情勢，卓榮泰說，立法院過去一週發生很多事，未來各位首長對立委垂詢要用專業信念論述，秉持誠意溝通、民眾優先，展現互相包容尊重的精神，朝向合作共榮大時代。

他表示，大家今天能坐在一起是緣分、使命跟志業，接受賴總統賦予責任、民眾給予的信賴，未來行政團隊面對所有挑戰內心不要有太多疑慮，對主管業務要非常用心，如果可以達到這點，新內閣就將可以、也必須做出好成績。

卓榮泰 團隊 行政院

延伸閱讀

回侯友宜、蔣萬安憂心 卓榮泰：電價要用審議不是表決

卓榮泰首度主持行政院會 孫曉雅、羅森柏格現身拜訪

東華大學地震災損重建經費17億盼中央挹注 閣揆卓榮泰給承諾

卓榮泰：新內閣沒有蜜月期 人民希望看到行政立法互動良好

相關新聞

國會改革法案擾動地方 宜蘭藍白齊轟：綠換位置換腦袋

立法院國會改革法案藍綠白大戰延燒，戰火擾動宜蘭，民進黨宜蘭縣議會黨團昨開第一槍，開記者會批藍白黑箱、擴權，且花東特別條例...

提修法嚴懲涉詐律師 王鴻薇：一審有罪即除名

國民黨立委王鴻薇今日表示，為嚇阻律師助詐騙，她將提案嚴懲涉詐律師，近年內律師涉詐不斷，半年不到，已發生3件以上律師涉詐，...

傳王必勝轉戰開發金年薪800萬 藍委批：當門神

衛福部前次長王必勝傳出將轉戰開發金旗下的中華開發資本。國民黨立委王鴻薇痛批，民進黨官員卸任後照樣吃香喝辣不避嫌，王必勝既...

影／出席行政院會 侯友宜：希望中央跟地方並肩作戰

新北市長侯友宜和台北市長蔣萬安今天出席行政院會，要和新任行政院長卓榮泰溝通地方事務。根據了解，蔣萬安將就社子島開發、電價...

柯建銘：賴清德是憲法守護神 是否來國情報告自有判斷

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天推估，在國會改革相關法案合憲之前，賴清德總統不會來國會進行國情報告。柯建銘今天再表示，根據...

蔣萬安行政院會提「兩個經費、三個政策」 盼中央支持

行政院長卓榮泰上任今天主持第一場行政院會，台北市長蔣萬安在臨時動議時提出「兩個經費、三個政策」，包含花蓮地震後之舊校舍補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。