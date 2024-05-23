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傳王必勝轉戰開發金年薪800萬 藍委批：當門神

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

衛福部前次長王必勝傳出將轉戰開發金旗下的中華開發資本。國民黨立委王鴻薇痛批，民進黨官員卸任後照樣吃香喝辣不避嫌，王必勝既無法律又無金融金融專業，難道要去金控公司做醫療嗎？國民黨立委賴士葆質疑，「金融業財團在找門神」，王必勝對金融一竅不通要如何管金融？想必就是去幫金控公司與政府打通關節之用。

王鴻薇批評，民進黨官員卸任照樣吃香喝辣，完全不避嫌。經濟部前部長王美花卸任出任台新金獨董本來就有觸犯「旋轉門條款」之嫌，而王美花先生顧立雄還任國防部長，王美花卻完全不用避嫌相當離譜；而王必勝既無法律專業，也無金融專業，難道要到金控公司做醫療嗎？尤其沈榮津還做過行政院副院長卻轉當開發金副董事長，綠營卸任官員大辣辣不避嫌「當門神」，難道不覺得會有礙社會觀瞻嗎？

賴士葆質疑，這就是金融業財團在找門神。他說，大家現在看準民進黨政府凡事政治化，因此民間企業就鎖定擔任過民進黨政府的「紅人」，如王美花擔任台新金獨董、沈榮津擔任開發金副董事長等，現在連王必勝都被開發金延攬，實在是天下最大的笑話。

賴士葆痛批，王必勝完全不懂財務金融，現在傳出開發金延攬王必勝的原因是，要王必勝參與生技業創投的相關工作，可是創投業的核心是投資理財，王必勝根本一竅不通，要如何做創投工作？王必勝是前總統蔡英文、行政院政務委員陳時中愛將，加上金融業是特許行業，任何業務增減都要政府同意，因此王必勝就是專門去幫開發金申請案「打通關」，現在連民間企業都要把政治擺中間、專業擺一邊，實在相當糟糕。

民進黨 王必勝 王美花 開發金

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