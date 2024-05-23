影／出席行政院會 侯友宜：希望中央跟地方並肩作戰
新北市長侯友宜和台北市長蔣萬安今天出席行政院會，要和新任行政院長卓榮泰溝通地方事務。根據了解，蔣萬安將就社子島開發、電價等議題與中央交換意見。
侯友宜會後表示，第一次參加新內閣在卓榮泰院長跟部會首長開會，對院長跟團隊有很高期許，希望中央跟地方並肩作戰，做出福國利民、人民有感政策，都是共同目標，今天政院報告談經濟發展，就這個議題提出希望中央對能源政策要務實可行，能源配比讓產業發展，中小企業要照顧好，庶民經濟也是全民最關心，讓中小企業要數位轉型、低碳、商圈市場都在庶民經濟下跟產業連結，讓庶民經濟更好。
對李四川的動向，侯友宜說，李四川是老同事，他非常認真投入工作，老同事彼此了解，任何人要來新北都歡迎也感動，願意為新北奉獻，一起加油。對羅森伯格到訪行政院，侯友宜表示並沒碰到羅森伯格。
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