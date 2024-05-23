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蔣萬安行政院會提「兩個經費、三個政策」 盼中央支持

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長卓榮泰上任今天主持第一場行政院會，台北市長蔣萬安在臨時動議時提出「兩個經費、三個政策」。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰上任今天主持第一場行政院會，台北市長蔣萬安在臨時動議時提出「兩個經費、三個政策」。記者邱德祥／攝影

行政院長卓榮泰上任今天主持第一場行政院會，台北市長蔣萬安在臨時動議時提出「兩個經費、三個政策」，包含花蓮地震後之舊校舍補助，市場改建補助，以及社子島發展、放寬電價補助限制、爭取工程人員專業加給。

據與會人員轉述，針對兩項經費部分，卓榮泰回應，中央地方有一定機制來討論，循一定機制來辦理。卓榮泰表示，工程人員加給部分，人事總處須全國一致考量，請人事總處詳細規畫，即時向蔣萬安說明。內政部長劉世芳則回應，危老都更方面一定會幫忙，前部長林右昌也有交代，雙方會溝通，但社子島方面，現在困難是民眾溝通部分，盼雙方能可以好好合作。

蔣萬安會後接受媒體訪問，他表示，今天在會中提出「兩個經費、三個政策」。老舊校舍經費方面，403大地震後，盤點台北市50年以上校舍有123棟，結構劣化等迫切要求改建的有近40棟，北市未來每年將增加40億經費，但速度仍趕不上隨時可能來的大地震，希望中央每年能以專案補助方式給予經費，加速老舊校舍改建，確保孩子、老師與教職員的安全。

市場改建方面，蔣萬安指出，第一果菜市場、萬大漁產市場改建正在進行中，這是全國最大的批發市場，具有調節農漁產品供需及平穩價格的重要功能。改建工程及設備費用部分，台北市政府累計編了57億，剩餘160.4億。過去台北花卉市場改建時，中央有給予50％補助，希望改建方案也能有中央的補助。

社子島方面，林右昌日前拜會蔣萬安，針對社子島開發達成共識。蔣萬安表示，5月有再次根據內政部意見回函，包含交通規畫、社宅興建、地方溝通等，逐一回覆內政部，希望中央盡快審查核定。

電價與能源方面，蔣萬安說，電價上漲後對北捷有沈重負擔，三次調漲電價讓北捷相關成本從18億到27億，增加了9億。他說，希望能修改優惠電價補助辦法，取消相關限制，包含軌道用電擴大到車站用電。

另外，蔣萬安也提到工程人員負擔沈重，包含都市更新、道路修改、捷運興建，都非常缺工，希望中央能給予專業加給，透過證照、年資、考績等，提高加給。

蔣萬安 電價

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