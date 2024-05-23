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基進黨號召今晚帶藍白拖抗議 藍批陳其邁集遊法「放水」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市議員李亞築今天上午在議會質詢，說要申請明天到民進黨部前面遊行。陳其邁說，歡迎提出申請，我們會同意。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市議員李亞築今天上午在議會質詢，說要申請明天到民進黨部前面遊行。陳其邁說，歡迎提出申請，我們會同意。圖／翻攝自高雄市議會直播

反國會擴權爭議持續延燒！基進黨號召無法北上的南部人，今晚帶象徵「藍白拖累台灣」的藍白拖，到國民黨高雄市黨部前面「社會溝通」。高雄市議員李亞築今天上午在議會質詢陳其邁，痛批昨天有議員在議會遞交集會申請書給陳其邁，「今天的集會遊行就通過了」，但法律規定必須6天前提出申請。陳其邁說，集遊法有但書，如非即刻舉行，無法達到目的者可不受限制。

李亞築說，集會遊行規定必須在6日前向主管機關申請許可，但昨天議員把申請書遞交給陳其邁，今天就通過了，「難道陳其邁是主管機關嗎？還是有緊急需要馬上舉辦的要件？」

「集遊法第9條你看一下就知道！」陳其邁說，集會遊行按照法律程序，交給相關局處理，不過集遊法第9條有但書，如果非即刻舉行，無法達到目的者，可以不受6日前申請的限制。李亞築立刻回說，集遊法說需要有重大緊急事故，「哪裡有重大緊急事故？」

陳其邁表示，議員在選舉時遊行，很多不是在6天前申請，「我們也是會同意！」李亞築說，議員在議事廳向陳其邁申請集會獲得同意，以後高雄市所有申請案是不是都向陳其邁申請就可以，因為向警察局申請要等6天。

陳其邁強調，身為機關代表人，民眾來申請集會，當然是交給權責機關處理，「這不是我的權責」。

李亞築說，「你昨天答應了今天的遊行」，那我今天跟你申請，明天要到民進黨部前面遊行，「可以嗎？」陳其邁立刻回說，歡迎妳提出申請，我們會同意，我們保障集會遊行的權益。

基進黨 議員 陳其邁 集會遊行

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