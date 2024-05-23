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吳思瑤：傅崐萁帶團赴中 換來中共軍演離花蓮最近
共軍東部戰區今天清晨宣布對台發起聯合利劍－2024A」演習，地點位於台灣海峽，隨後官方發表一張地圖，顯示台澎金馬都被涵蓋。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨立院黨團總召傅崐萁才剛浩浩蕩蕩帶團到中國，結果卻換來共軍軍演離台灣最近的地方，就是他的選區花蓮。
吳思瑤指出，傅崐萁赴中之後，到底帶回來了什麼？目前是組合屋還沒看到，但軍演是最靠近花蓮。吳思瑤說，如同民進黨團總召柯建銘最喜歡飲用的一句列寧的話，「最堅強的堡壘，必須從內部攻破」，毛澤東也說過，「不打沒有把握的仗，不打沒有內應的仗」，可見共產黨策略，從來就是要從內部攻破。
柯建銘表示，現在外有中共軍演，內有立法院長韓國瑜、傅崐萁當內應，在國會推動違憲擴權法案，要扼殺台灣民主，國家已在存亡之際，自己的國家自己救，呼籲國人要看清。
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