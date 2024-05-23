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國會改革法案擾動地方 宜蘭藍白齊轟：綠換位置換腦袋
立法院國會改革法案藍綠白大戰延燒，戰火擾動宜蘭，民進黨宜蘭縣議會黨團昨開第一槍，開記者會批藍白黑箱、擴權，且花東特別條例恐排擠宜蘭預算。藍營今回擊，民進黨12年前推的改革法案，當上執政黨就翻臉不認帳，「換位置換腦袋」；白營也批評，用花東條例打迷糊仗是操作地方對立、模糊焦點。
國民黨宜蘭縣議會黨團今上午開記者會，書記長林義剛說，民進黨在野時力推國會調查權、總統到立院備詢等改革法案，賴清德總統、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄乃至立院黨團總召柯建銘都是當年推手，高升後卻要力阻自己當年推的法案，應該受到全民唾棄。
縣議員林岳賢批評，民進黨已經習慣一黨獨大，過去8年國民黨立院每次表決都輸，也是尊重多數決，有煽動民眾包圍立院、高喊「民主已死」嗎？縣議員楊弘旻表示，國會改革法案就是為了杜絕「疫苗合約封存30年」這類不透明的狀況，相信多數民眾都贊成。
針對花東特別條例排擠宜蘭建設預算的問題，林義剛重申，不認為有排擠效應，當年縣長林姿妙推動免費營養午餐，綠營也說會排擠，最後有嗎？花東條例有其必要性，政府不要在國防預算、外交預算亂花錢，浮濫編列前瞻計畫，省下來不就夠了。
民眾黨宜蘭黨部主委陳琬惠更直言，民進黨大打花東條例，根本是用地方議題操作對立，激起其他縣市對花東的不滿；所謂「2兆元預算」根本不存在，是民進黨自己的估算值，花東條例17日雖有排入議程，但藍白都有共識等新交通部長上任再議。
陳琬惠表示，花東條例是否要編列、該如何編列當然可以討論，但都還沒表決就被綠營拿來帶風向，就是一種認知作戰，模糊國會改革法案的焦點。藍白這次從頭到尾遵守議事規則，用意也是希望國會正常化；民進黨不願改革，還操作仇恨、測試動員能力。
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