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回侯友宜、蔣萬安憂心 卓榮泰：電價要用審議不是表決

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長卓榮泰上任今天主持第一場行政院會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜列席。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰上任今天主持第一場行政院會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜列席。記者邱德祥／攝影

行政院卓榮泰上任今天主持第一場行政院會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜列席，兩人發言都聚焦能源配比與電價。蔣萬安在臨時動議提出北捷電價負擔重，盼放寬軌道用電補助時，卓榮泰回應，「電價是用審議的，不是表決的啦」，他說，民生用電如何降低成本是社會投資的一環，會納入考量，但交由審議委員會審議。

卓內閣首場院會，由國發會報告「整體經濟情勢」、國家科學及技術委員會陳報「生成式AI對話引擎TAIDE成果」報告。蔣萬安、侯友宜親自列席，桃園、台中、台南與高雄均由副市長出席。

侯友宜在首輪發言時表示，聚焦能源轉型與中小企業。他指出，國家進步需要中央地方一起合作，面對人民，承諾的事情要全力兌現，他樂見卓榮泰提到強力打詐穩定供電災後復建。但經濟發展方面，人民期待穩定供電，能源配比至關重要，2050年淨零是首要目標，但如何達到穩定的再生能源，能否供電無虞，期待中央政府明確將能源政策向能源政策向民眾說明。

侯友宜也說，前幾天他和郭智輝談到能源及中小企業，中小企業占全體企業98%以上，如何協助數位轉型、低碳與智慧化，需要以更多力量來照顧，當庶民經濟遲遲未能拉上來，是造成人民生活的痛苦因素，商圈、攤商、傳統服務業一直沒辦法蓬勃發展，觀光資源能創造經濟產能，也有待改善。

據轉述，經濟部長郭智輝在會中回應，經濟部會全面考慮中小微企業的未來發展，低碳、數位化，我們會全力努力。供電能源政策，也是穩定供電為我們目標。卓榮泰則表示，此為原則性回應，細節將依序展開，也盼中央的努力，得到地方的配合。

蔣萬安發言時提出五大關心事項，談到電價時，他表示，捷運電價占營業費用13%，電價調漲後，北捷相關成本從18億增加到27億，增加了9億。現有的補助是針對軌道用電，希望可以擴大範圍，放寬到車站用電；供電成本低於平均電價，才能給予補助，也希望能放寬。

卓榮泰回應時說，「電價是用審議的，不是表決的啦」，他說，民生用電如何降低成本，是社會投資的一環，會納入考量，但交由審議委員會審議。

行政院長卓榮泰上任今天主持第一場行政院會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜列席。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰上任今天主持第一場行政院會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜列席。記者邱德祥／攝影

侯友宜 卓榮泰 蔣萬安 行政院 電價

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