卓內閣首場院會聚焦經濟 國發會目標GDP超過3.5％

行政院長卓榮泰上任今天上午9時將主持第一場行政院會將聚焦經濟情勢，力拚百日有感。台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜列席。院會將由國發會報告「整體經濟情勢」，列出經濟成長率三大機會與風險，目標2024年經濟成長率（GDP）達到3.5％以上。

行政院會今天將由國發會報告「整體經濟情勢」、國家科學及技術委員會陳報「生成式AI對話引擎TAIDE成果」報告。

行政院主計總處日前發布GDP概估指出，台灣第一季經濟成長率為3.46％，國發會表示，今年經濟成長率預估介於3.33%至3.46％，優於去年的1.31％，今年設定經濟成長率目標為3.5％以上，是否達成將受下半年國內外局勢影響。

國發會表示，台灣GDP成長優於全球經濟，但俄烏戰爭、以哈衝突未解，地緣政治風險擴大，加上中國經濟前景不明、美中角力持續，近期美國對中加徵新一輪關稅，雖然對台灣有訂單移轉效應，但也可能影響中間財對中出口，因此電動車、半導體、鋰電池等重要戰略產業，勢必要加速全球貿易及供應鏈板塊移動。

另外，美國四月通膨降溫，市場預期美國聯準會（Fed）2024年將邁向降息。但確切降息時間未定，時程將會影響全球金融變化與投資人信心。

國發會將經濟成長率達到3.5%以上的機會與風險，分為出口、投資、消費三大環。

出口方面，由於目前主要出口產品表現不一，四月資通訊產品年增1.1倍，傳產卻因終端需求偏弱呈現負成長。國發會、財政部除了將以半導體先進技術、AI等優勢，確保出口主力產品成長，並須提升傳產出口動能，將以數位、淨零雙軸協助傳產及中小企業打入國際產業鏈。

投資方面，受到美中競爭促進廠商在台投資，台積電、聯電、力積電等主要科技大廠也擴大資本支出，但因全球景氣回升步調仍緩慢，部分傳產業者投資計畫仍須審慎。國發會、財政部將研擬對策，維持科技業領先優勢、促進傳產轉型升級、迎台商回台投資、提升公共建設執行率，並推動「人工智慧之島」，發展半導體、人工智慧、軍事工業、安全監控、次世代通訊等五大信賴產業，發展前瞻、航太、海洋等領域。

民間消費方面，主計總處日前公布今年4月消費者物價指數（CPI）年增率降至1.95％，1到4月年增2.24%，主要機構預測今年CPI在2%上下。

國發會表示，股市交易熱絡、基本工資調升、軍公教加薪等有助於支撐消費，將透過改善房價、物價、貧富差距，幫助家庭弱勢者減輕負擔、活絡國內旅遊內需市場、減輕交通居住就學負擔為方向。

針對四月電價調漲，國發會表示，電價調漲對CPI影響尚不明顯，但四月觀測結果，外食費年增率為2.93％，將持續關注變化，並從源頭穩定食物價格，除了已延長減徵重要關鍵原物料稅負至今年6月底，穩定物價小組將開會研議是否延長，並已啟動油價雙平穩機制，穩定天然氣、瓦斯等國內能源價格，召開跨部會物價聯合小組嚴查壟斷、囤積、哄抬。