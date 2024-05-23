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中國「火坑」說惹怒日人 謝長廷：中共應謙虛反省

中央社／ 東京23日專電

駐日代表謝長廷針對中國駐日大使吳江浩批評日本助長台獨勢力，並恫嚇說：「日本民眾將被帶入火坑」一事發文指出，中共近年號稱戰狼，到處霸淩挑釁他國，一個負責任的政府應謙虛反省。

謝長廷22日在臉書（facebook）發文表示，這次「日華議員懇談會」30多位超黨派國會議員赴台灣出席賴總統的就職典禮，本來這是行之有年，國會議員的自主行為，但吳江浩卻誇大抗議，指為越線挑釁之行為，還警告日本不得打著議員外交和地方交流幌子，突破現有框架，否則日本民眾將被帶入火坑。

在做台日外交時主張「善的循環」的謝長廷指出，吳江浩嚴重失禮、干涉日本議員自主、恐嚇日本人民的言論隨即引發反彈，迄今餘波蕩漾。不但日本政府向中國表達抗議，憤怒和不滿之聲此起彼落，甚至有日本議員提出書面質詢，要求依法將吳江浩強制遣送出境。

謝長廷表示，中共欺壓台灣和弱小國家習慣了，近年號稱戰狼，到處霸淩挑釁他國，以致在國際社會形象遽降，科技被制裁、經濟被抵制，發展受挫，問題叢生，人民往外移或逃亡者日衆。如從一個角度來說，就是人民生活在水深火熱之中。

謝長廷在文中最後指出，一個負責任的政府應該謙虛反省，努力追求和平繁榮，拯救人民於水火之中，而不是處處製造事端，破壞和平和諧，甚至恐嚇日本說如不依其要求，日本人民將被拖入火坑。

日本 謝長廷 議員

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