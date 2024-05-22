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六會羅森伯格 朱立倫：國民黨堅定支持台美關係深化

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫昨晚設宴接待美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger) 。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫昨晚設宴接待美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger) 。圖／國民黨提供

國民黨主席朱立倫昨晚設宴接待美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger) 一行，雙方針對能源安全、兩岸情勢、台美關係進行討論，老朋友敘舊格外親切，會談交流直率懇切。

朱立倫表示，國民黨歡迎美國跨黨派代表團來台，見證台灣民主深化的新里程碑，面對執政黨在行政、立法雙重少數的新局面，作為領導立法院的負責任在野黨，國民黨持續以最大善意邀請賴清德總統共同為台灣的和平繁榮努力。

朱立倫指出，國民黨會繼續依循「親美、友日、和陸」的外交路線，和「強化國防」與「對話交流」的2D戰略。深化台美關係在台灣有跨黨派的支持，國民黨也期盼在能源安全與兩岸對話、區域和平，與美方朋友保持互動。

國民黨 朱立倫 美國在台協會

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