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京華城翻版？ 綠營疑新光醫容積暴增賺近11億元

聯合報／ 記者鍾維軒林縉明／台北報導
台北市議員洪婉臻指出，新光醫院向前市長柯文哲（圖）陳情後，容積率就暴增至365%，疑為京華城翻版。聯合報系資料照
台北市議員洪婉臻指出，新光醫院向前市長柯文哲（圖）陳情後，容積率就暴增至365%，疑為京華城翻版。聯合報系資料照

北市三大案延燒，綠營昨再爆，柯市府不僅讓新光人壽在北士科受益，還讓新光醫院擴建新院區時從工業區變更為醫療專用區，容積更從百分之二百變為百分之三六五，前後價差十點七億餘元，根本是京華城翻版。都發局回應，都委會依當時建築法令計算容積，並非因變更用地，容積量才大幅增加。

民眾黨發言人戴于文表示，變更成醫療用地後，增加的容積以醫療專戶回饋、健保病床回饋、環境改善回饋等方式讓市民受惠；以市價及營建成本的價差之百分之五十計算，幾乎已成為工業區變更為醫療專用區的通則，呼籲議員不要為了抹黑柯文哲而天馬行空。

市長蔣萬安說，他是第一次看見這些資訊，數字確實非常龐大，後續會詳細了解事件全貌，一周內回覆議員。

台北市議會昨總質詢，民進黨議員洪婉臻指出，新光醫院二○○五年二月曾希望能納入北士科都市計畫，當時沒和市府達成協議；二○一四年柯文哲就任台北市長、二○一七年新光醫院再度陳情都市計畫變更。

洪婉臻表示，二○一九年十一月新光家族吳欣盈獲民眾黨提名立委，二○二一年四月北市都委會就通過新光醫院都市計畫變更，同年新光人壽又標得Ｔ十七、Ｔ十八，新光醫院都市計畫變更在二○二二年六月公告實施，吳欣盈隔年獲民眾黨提名副總統候選人。

洪婉臻說，台北市變更醫療用地共廿例，但新光賺得特別大，當時有里長反對提高容積，憂心土地使用強度過高，但仍從原本容積百分之二百，直接蓋到百分之三六九點九，超過法定容積，又因變更土地使用分區，樓地板面積變為三九○六點二坪，容積價差高達十億七八二○萬。

洪婉臻表示，柯市府還給予特權條款，連回饋金都比其他醫院還少，依「台北市建築基地開發許可回饋辦法」，應給優惠容積所增淨收益百分之七十，例如，和信醫院容積百分之三五○、要求回饋加成一點五倍、回饋金十年免息分期。新光醫院只給百分之五十回饋金，沒有加成、廿年免息分期，市府對於新光醫院是「多給少拿」。

都發局回應，新光醫院因有擴建醫學中心需求陳情變更用地，經內政部都委會決議，容積增加回饋比照二○○九年北投區和信醫院，以變更前後容積開發淨收益差額的百分之五十計算，其他回饋項目均依都委會決議辦理。

北士科 吳欣盈 戴于文 柯文哲 民眾黨 蔣萬安 都市計畫

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