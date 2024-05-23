鏡電視5卷宗 立委調閱期限延至7月16日

立法院交通委員會「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」日前收到國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）遞交的五份卷宗，調閱期限原訂至五月卅一日，但近日多數立委因國會改革法修法導致無時間查閱卷宗，調閱小組昨天在朝野立委無異議的情況下，將調閱期限延至七月十六日。

鏡電視申設案爭議頻傳，立院交委會成立「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」，要求ＮＣＣ將相關資料送交立委查閱。ＮＣＣ送交的五卷資料包括鏡電視申設案、資本額變更案、負責人變更案、上架案等立法院關切事項，同時公開過去函覆立法院的報告、文書密件，以及相關議案處分書、委員會紀錄。

鏡電視調閱小組昨天開第三次會議，國民黨立委魯明哲、民眾黨立委林國成提案指出，依照調閱專案小組運作要點，運作期間自三月廿七日至五月卅一日，但經小組決議得延長，鑑於調閱期限將屆，小組相關調閱工作尚未完成，因此提案延長調閱期限至七月十六日。

調閱小組召集人林國成指出，由於調閱結束後需提交調閱報告，他呼籲立委應抽空查閱ＮＣＣ遞交的卷宗。也希望ＮＣＣ不要敷衍了事，選擇性提供部分資料。

魯明哲直言，他第一時間得知文件到了後，就去調閱，卻發現許多資料為提供，甚至有八成需要細節的文件，如財務、股東、金額等，竟只有標題缺漏細節，讓他「有種被耍的感覺」。

民進黨委員李昆澤、蔡其昌則對延長時間沒有意見，但蔡其昌表示，希望不要到了七月十六日，又提案將調閱時間延長至八、九月。