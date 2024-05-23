奧地利 忽不承認我國際駕照

近日有人在社群網路上表示，台灣旅客無法持台灣國際駕照在奧地利臨時駕車。對此，外交部昨證實，並強硬表示，基於平等互惠原則，目前持奧地利國際駕照的外籍人士也無法在台灣駕車。圖／取自駐奧地利代表處臉書 近日有網友在社群網路上表示，台灣旅客突然無法持國際駕照在奧地利臨時駕車。外交部昨證實相關傳言，並表示，基於平等互惠，目前持奧地利國際駕照的外籍人士也無法在台灣駕車。

有民眾近期在社群網路上反映，「已經不能在奧地利自駕了」，指台灣的國際駕照不能在奧地利使用，而且是最近幾日才做出的限制。也有民眾向本報記者指出，他致電政府部門詢問，得到的回答是，奧地利政府對台灣非常不友善，認為台灣不在「日內瓦道路交通公約」中，而台灣方面是被動得知相關訊息，我駐外館處雖然努力與對方溝通，但尚未得到滿意的結果。

外交部昨對此正式發出回應表示，國人持我國國際駕照無法在奧地利臨時駕車，外交部已指示我國駐奧地利代表處持續接洽奧國政府，爭取國人相關權利。此外，基於平等互惠原則，目前持奧地利國際駕照的外籍人士也無法持該證件在我國駕車。

我國駐奧地利代表處昨則在臉書上表示，代表處日前向奧地利交通部洽詢有關我國國際駕照在奧地利使用規定，獲奧國交通部答覆，認為我國國際駕照在奧地利並非有效，該處正在與奧地利外交部及交通部協商中，希望可趕快找出雙方互利的解決方案。

奧地利突然不承認我國際駕照，而憲兵指揮部耗資一億三六七五萬元預算，向奧地利採購裝甲型的機動指揮車，加入總統在國家重大緊急事件時避難用的萬鈞車隊。憲指部近日向立法院報告表示，車輛今年六月可望抵台，九月完成改裝交付憲兵使用。