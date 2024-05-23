台梵邦交生變？ 教廷盼在陸常設辦事處

賴清德總統就職翌日，我在歐洲最後的友邦教廷就釋出有意與大陸改善關係的重要訊號，其高層表示希望在大陸設立常設代表處，此舉是否衝擊台梵關係？外交部對此表示，台梵互動良好，未來將密切關注梵中互動情形，並持續推動與教廷及天主教會在人道關懷領域的合作、共同捍衛宗教自由的核心價值。

大陸外交部昨天也表態願共同努力推動「中梵關係」不斷改善。

綜合路透、美國之音等外媒報導，在賴總統廿一日接見教廷特使駐菲律賓大使布朗總主教時，教廷國務卿帕羅林也會見了大陸全國政協常委兼上海教區主教沈斌，並一同出席在宗座傳信大學舉辦的紀念一九二四年上海召開第一屆全國主教會議百周年的國際會議。會議出席與發言者有沈斌與兩位中國社科院學者，並沒中華民國派出的代表。

教廷國務卿帕羅林（右）廿一日在教廷舉辦的「紀念第一屆全國主教會議百周年國際會議」，會見大陸全國政協常委兼上海教區主教沈斌（左）。（美聯社）

路透指出，梵蒂岡國務卿帕羅林表示，梵蒂岡希望在中國大陸設立常設辦事處。路透稱，這將是梵蒂岡與中國關係的重大升級。帕羅林表示，梵蒂岡長期以來一直希望能夠在中國擁有穩定的存在，並補充說，梵蒂岡可以考慮為此制定新的外交方案。

天主教宗方濟各則在會議上發表視訊演講，盛讚百年前首任教廷駐華代表剛恆毅做出的重大貢獻，以及教務會議完成了「真正的同道偕行之旅」，對將中國教區領導權交給在中國出生的神職人員等方向簽署決議，他指出「這百年紀念乃是一次寶貴的機遇」。

對帕羅林的說法，大陸外交部發言人汪文斌昨日在記者會上回應指，「近年來，中國和梵蒂岡保持接觸，就雙邊關係和國際熱點問題深入溝通，不斷增進了解與互信」，他強調願同梵方共同努力，「推動中梵關係不斷改善」。

教廷駐華大使館位於台北，時任教廷國務卿蘇達諾一九九九年曾指出，只要北京當局能夠允許宗教自由，駐華大使館當晚就可以遷到北京。帕羅林二○二二年曾強調有意把派駐在香港的辦公室遷往北京；而「陸梵主教任命臨時協議」在二○一八年九月簽訂後已經兩度續簽，今年表定則將是第三度續簽。