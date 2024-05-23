卓揆花蓮勘災 力求補助、重建加快

行政院長卓榮泰上任第3天，昨赴花蓮勘災，卓說，0403花蓮地震專案小組由他接任召集人，要求所有補助、計畫加快，如期到位。

卓榮泰昨天率工程會主委陳金德、內政部長劉世芳、交通部長李孟諺到花蓮災區，首站視察台9線蘇花公路下清水橋災修工程，花蓮縣長徐榛蔚、立委鄭天財等人陪同。

公路局長陳文瑞表示，台9線蘇澳到崇德間共6處災點，預計今年底修復完成，下清水橋原橋預計今年底完成，之後才能恢復正常通行。徐榛蔚說，蘇花公路要到明年才能夠恢復正常通行，對花蓮縣觀光產業衝擊大，希望行政院協調台鐵加開觀光專列，讓鐵路運輸更多旅客。

卓榮泰說，經過崇德隧道時看到很多落石堆積，感受花蓮人的恐懼及對交通順暢的需求，災後復建過程，會以民眾需求思考。

卓榮泰到吉安鄉「台雄大樓」了解拆除情形時，現場約20名「馥邑京華」受災戶，手拿「馥邑京華全區公拆重建家園」牌子陳情，希望6棟大樓全拆，中央補助拆除費用。卓回應，會進一步討論。

強震後遊客減少，花蓮東大門夜市等攤商生意一落千丈，為振興經濟觀光，經濟部攜手縣政府推「好市加倍券」，自5月25日至7月31日止，周五至周日自備環保餐具到東大門夜市消費，即可以100元現金兌換200元加倍券。

東大門福町夜市主委黃家明說，好市加倍券不無小補，希望平日也能夠有補助。另外觀光署推振興觀光自由行補助方案，6月1日上路，平日住宿每房補助1000元，周五至周日及假日補助500元。

花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，6月住房率只有5%至8%，部分旅宿還掛零，有旅館確定停業，主因是大家在觀望近期還會不會有地震，到暑假觀光市場才有可能回溫，交通安全、地震趨緩後，遊客才會想來玩。