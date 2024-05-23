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民進黨黨部主委改選／南投簡百聰控涉吸金 陳玉鈴提告

聯合報／ 都會地方中心記者／連線報導
民進黨南投縣黨部主委改選白熱化，候選人簡百聰設立大型看板，質疑對手陳玉鈴涉入詐騙集團吸金案；陳玉鈴反嗆對方是暗黑勢力，她絕不低頭。圖／讀者提供
民進黨南投縣黨部主委改選白熱化，候選人簡百聰設立大型看板，質疑對手陳玉鈴涉入詐騙集團吸金案；陳玉鈴反嗆對方是暗黑勢力，她絕不低頭。圖／讀者提供

民進黨地方黨部主委26日改選，宜蘭、花蓮都出現「三腳督大戰」，派系角力暗潮洶湧。南投縣黨部主委改選更對簿公堂，候選人簡百聰質疑對手陳玉鈴涉入五戶集團吸金案；陳玉鈴反嗆指控不實，她提告加重誹謗罪，還說簡百聰是暗黑勢力代表，她絕不會低頭。

宜蘭民進黨部主委陳俊宇將卸任，3人登記角逐，新潮流支持的前社運部主任邱嘉進、正國會前立委陳歐珀支持的謝燦輝議員、最早表態參選的議員簡松樹。

新潮流與正國會競爭激烈，但鑑於之前幾次的主委改選，派系互批造成分裂，這次倒是雙方都很「克制」。謝燦輝基層跑得勤，邱嘉進合縱連橫，上周宜蘭新潮流龍頭林聰賢邀請議員及鄉鎮長等公職吃飯，對於是否支持邱嘉進未有共識。宜蘭黨員2800多人，約三分之一是派系不明顯的自主性黨員，成為勝負關鍵票。

花蓮縣現任主委嚴献宗爭取連任，遭遇新系徐達、台灣東社發言人陳財能挑戰，地方較看好嚴順利連任。

基隆市民進黨員有1700多票，前立委蔡適應基隆服務處主任林明智，對上前市長林右昌時期民政處長王榆森，成為蔡適應、林右昌「代理人之戰」，林明智對地方耕耘深，王榆森則挾林右昌勢力及昔日民政系統人脈，實力在伯仲間，議長童子瑋動向是左右選局關鍵。

南投縣黨部主委是兩強相爭，分別是竹山區縣議員陳玉鈴、草屯鎮民代表簡百聰，選戰急速加溫。簡百聰近日先架設大型看板，質疑陳玉鈴涉入五戶集團吸金案，更要求將詐騙所得還給受害民眾。陳玉鈴回嗆，簡百聰是暗黑勢力代表，對她人格毀滅，她會走司法途徑捍衛清白。彰化縣黨部主委改選，現任主委楊富鈞及縣黨部評議委員許廣東纏鬥，同樣廝殺激烈。

新竹現任主委、竹北市長鄭朝方爭取連任，他在地方選舉帶領民進黨參選民代全壘打，被封為「竹北隊長」，基層皆看好他劍指2026新竹縣長，黨內卻有聲音認為鄭朝方缺乏人和，因此拱民進黨中央客家部前副主任邱盈滋挑戰鄭，檯面下各陣營砲火猛烈。（記者戴永華、王思慧、江良誠、王昭月、劉明岩、余采瀅、陳秋雲、巫鴻瑋、游明煌）

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