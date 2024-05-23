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民進黨黨部主委改選／南二都內戰  湧言會大戰南流

聯合報／ 記者萬于甄莊曜聰徐白櫻蔡晉宇／連線報導
民進黨「蔡下賴上」，周日地方黨部主委改選將是賴清德總統520上任後首場內戰。本報系資料照片
民進黨「蔡下賴上」，周日地方黨部主委改選將是賴清德總統520上任後首場內戰。本報系資料照片

民進黨地方黨部主委周日（26日）改選，成為賴清德就任總統後首場「內戰」，部分縣市捉對廝殺或三腳督，南二都出現「湧言會大戰南流」局面，火藥味愈來愈濃，黨職改選牽動派系版圖和2026提名，派系競合暗潮洶湧，競爭激烈，中央黨部昨發函給各縣市黨部，要求候選人及團隊保持理性平和、團結和諧，勿以不實指控、互相攻訐，讓親痛仇快，傷害民進黨形象。

台南是賴總統本命區，市黨部主委選舉被視為2026市長黨內初選前哨戰，有意問鼎下屆市長的正國會立委陳亭妃宣布不推派代理人角逐主委，只剩新系立委郭國文對上有湧言會背景的前市議員陳金鐘，郭國文披掛上陣被解讀為賴系立委林俊憲參與市長初選「暖身」。

陳金鐘與立委王定宇同為湧言會，但兩人皆強調陳是自行參選、秉持中立，郭國文有「賴總統子弟兵」優勢，局勢被認為是「新系」對決「非新系」，地方黨務人士說，陳金鐘能否整合非新系、非賴系的力量，另前中執委郭再欽掌握7000多張黨員票，都是選情變數。

監察院長陳菊高雄本命區，4年前湧言會對戰新潮流大獲全勝，這次湧言會議員黃文益出戰正國會議員陳慧文，檯面君子之爭、不互相攻訐，不過正國會跟湧言會結盟，不挺自家人陳慧文，新潮流菊系人選又在登記最後一刻退選挺陳，湧言會對壘「新潮流友軍」。

陳慧文近日自評選情五五波，與對手勢均力敵。黃文益對此不置可否，直言雙方基本盤落差至少有5000票，即使投票率低，差距還是存在。陳則回擊「檯面上的數字不代表實際投票行為」，暗喻黨員多不代表投票率高，雙方你來我往，火藥味愈來愈濃。

民進黨人士表示，黨職改選的投票資格限定民進黨員，組織票幾乎占了8成，較容易估票；目前評估，親賴系維持黨內最大勢力應無變數，賴清德能穩坐黨內一把手，但黨內派系版圖基本不變，仍是派系共治局面。

派系人士分析，近年來在湧言會成立後，已維持至少4年派系實力結構穩定局面，上回黨職改選，黨內派系生態並無變化，預估本次選舉結構亦是如此，接下來要關注的焦點是各派系與賴清德間的關係，尤其正國會立場最微妙，雙方未來如何互動，是重要觀察指標。

投票率 林俊憲 正國會 湧言會 王定宇 賴清德 郭國文 陳亭妃 黃文益

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