柯文哲：選後至今 民進黨把民眾黨列為拒絕往來戶

民眾黨主席柯文哲今天表示，選後至今，總統賴清德陣營沒有任何人與民眾黨溝通接觸，到目前為止，「民進黨都把我們列為拒絕往來戶」，而民進黨做花東建設相關條例梗圖來救援，只為反國會改革法案，真是最大詐騙集團。

柯文哲今天晚間透過YouTube頻道發布影片，表達對近日政局看法。

柯文哲表示，有人問他，選後有去見過時任總統蔡英文，所以應該也與當時準總統賴清德溝通過；柯文哲強調，進總統府只是他跟蔡總統的私人對話，且選後至今，從來沒有聽過賴總統陣營有任何人與民眾黨接觸，完全沒溝通，令他相當驚訝。

柯文哲解釋，有人會疑惑為何民眾黨都跟國民黨合作，但其實民進黨也沒有拿任何法案與民眾黨協調，民進黨團總召柯建銘又一直罵民眾黨團，「到現在為止，民進黨都把我們列為拒絕往來戶」。

談及國會職權修法，柯文哲表示，他納悶這些都是民進黨過去主張，有的甚至是賴總統之前主張，「民進黨在反對什麼？」若有人問他民眾黨最近在做什麼，他會說是在實現民進黨未完成的主張。

柯文哲也表示，過去是民進黨團、國民黨團提出法案後，民眾黨團再決定支持哪邊，但他交代民眾黨團要改變策略，先提出法案及政策主張，再看國民黨團、民進黨團誰要跟，盼藉此建立民眾黨主體性和主動性。

談及花東快速公路建設特別條例草案等3項草案，柯文哲表示，這種有爭議的題目，朝野協商早就講好等新任交通部長上任再來討論，5月17日根本就沒有這一案，沒想到民進黨還是可以做梗圖，甚至跟國會職權修法連在一起，只能說認知作戰帶風向，民進黨還是很厲害。

談及對賴總統的印象，柯文哲說，他跟賴總統是同一年進台大醫學院，只是科系不同，後來賴總統考上成大學士後醫學系，他們彼此有共同老師與學長。

柯文哲表示，醫師這個職業要負責病人的生死，加護病房的門關上「只有自己知道自己在做什麼」，是憑良心做事，如果他能夠跟賴總統說一句話，他會說的就是「莫忘初衷」。