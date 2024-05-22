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台灣記者申請採訪WHA被要求「中國護照」 外交部批：歧視性待遇

中央社／ 台北22日電
世界衛生大會（WHA）將登場，中央社特派在申請採訪階段被要求提供「中國護照」，再次因中國因素受阻。衛生福利部長邱泰源昨表示，台灣連續第8年未接獲邀請函。記者曾吉松／攝影
世界衛生大會（WHA）將登場，中央社特派在申請採訪階段被要求提供「中國護照」，再次因中國因素受阻。衛生福利部長邱泰源昨表示，台灣連續第8年未接獲邀請函。記者曾吉松／攝影

世界衛生大會將登場，中央社特派在申請採訪階段被要求提供「中國護照」，再次因中國因素受阻。外交部今天表示，聯合國體系拒發採訪證給台灣媒體，已違反第48屆聯合國大會所通過維護新聞自由的決定，將持續要求聯合國體系改正對台灣記者及民眾的歧視性待遇。

第77屆世界衛生大會（WHA）將於27日在瑞士日內瓦召開，中央社巴黎特派曾婷瑄及布魯塞爾特派田習如，繼去年申請通過卻在大門因中國施壓而被撤銷採訪許可後，今年再度嘗試叩關，但在申請階段就提前因中國因素遭阻攔。

外交部回應媒體詢問時表示，聯合國體系長期拒發採訪證給台灣媒體，已違反第48屆聯合國大會所通過維護新聞自由的決定，以及「世界人權宣言」所明定資訊自由的基本人權，外交部表達強烈不滿，並將持續要求聯合國體系改正針對台灣記者及民眾的歧視性待遇。

台灣記者協會表示，台灣與中國的關係聯合國不可能不知，卻仍要求台灣記者出示不可能擁有的「中國護照」，等同拒絕台灣媒體採訪，不僅違背聯合國憲章促進「不分種族、性別、語言、或宗教」等全體人權及基本自由的宗旨，也違反言論自由、新聞自由等普世價值。

國際記者聯盟在英文聲明中寫道，如世界衛生大會這樣的活動，對所有國家的人民都具有重要意義。確保媒體可在不受特殊利益干擾情況下行使職責，是聯合國和負責當局的責任。聯合國與下屬組織必須履行對新聞自由的承諾。

外交部 新聞自由 聯合國

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