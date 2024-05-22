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批民進黨用老立委當自殺炸彈客 藍議員：想汙名化立院

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今與台北市議員徐弘庭討論近期的立院衝突、抗爭和國會改革法案。徐弘庭說，此次立院抗爭就是民進黨讓其老立委、抗議學生當自殺炸彈客，犧牲國民黨年輕優秀立委，企圖使立院汙名化、降低民眾信任的陰謀。圖／陳學聖提供
國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今與台北市議員徐弘庭討論近期的立院衝突、抗爭和國會改革法案。徐弘庭說，此次立院抗爭就是民進黨讓其老立委、抗議學生當自殺炸彈客，犧牲國民黨年輕優秀立委，企圖使立院汙名化、降低民眾信任的陰謀。圖／陳學聖提供

國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今與台北市議員徐弘庭討論近期的立院衝突、抗爭和國會改革法案。徐弘庭說，此次立院抗爭就是民進黨讓其老立委、抗議學生當自殺炸彈客，犧牲國民黨年輕優秀立委，企圖使立院汙名化、降低民眾信任的陰謀。

徐弘庭說，這次立院抗爭和太陽花學運有兩點不同：當家者不同、目的不同。綜合賴清德總統就任演講稿與其近日作為，可歸納陰謀論脈絡：賴清德的演講稿擺明不想回應國際問題，一切都只是為了選舉。尤其是就職典禮時告訴大家立院鬧得這麼大，賴清德可以獲得兩個好處。對內將立院搞爛，民眾霧裡看花，不懂之餘，民眾直觀認為立法院好亂，降低民眾對立院的信任度，某種程度把立法體系攪混，行政權就得以出現；對外是可取得國際友人的同情，做大外宣。因此民進黨這次抗爭事件主軸是弱化國民對立法院的信任，汙名化立院。

徐弘庭直言，這次所有民進黨的立委，甚至抗議的學生都只是道具，他們是自殺炸彈客，要跟立法院一起炸。國民黨有不少優秀的年輕立委在其中，預示國民黨下個時代的機會，但如果民進黨在這時間點上，用其年長的立委自殺炸彈客，像是如鍾佳濱、范雲等，讓大家一起死，讓民眾對立法院信任降低，國民黨失去的是未來，民進黨無關痛養。

徐弘庭指出，立法院國會改革抗爭事件，國民黨唯一沒說清楚的是：修法不是為了擴權而是要增加監督的力量。過去立法院確實有發生過許多不尊重國會的事，像是拿假消息、假資料欺騙國會議員、NCC委員任命就不符和程序；民進黨總預算案只花了兩分鐘就結束等等。過去是道高一尺，魔高一丈，現在則是魔高一尺，道要高一丈。

陳學聖說，當時太陽花學運成員不讓立委進場開會，不想讓服貿通過的決心非常強；反觀昨天立院青島東路的抗爭，只有當天晚上號稱有上萬人參與，但隔天早上棚架拆光，也不見抗議人士。抗爭就是為了不讓委員進場開會，這樣法案就不通過，但民進黨此次帶領的抗爭，虎頭蛇尾就結束了。

何志勇指出，引發衝突的是民進黨本身，他們掌握行政權與司法權，又要在立法權鴨霸，完全就是一黨專制，跟美國眾議員、美國國會及行政當局中國委員會主席史密斯（Chris Smith）說的「共產中國」沒兩樣。

何志勇分析，民進黨近期頻找外國人來施壓，想要讓立法院形象變差。520當天，民進黨邀請些國際學者以及美國在台協會（AIT）前處長司徒文發表聯合聲明，表示這些國會改革都是違憲。目前連我國大法官都沒「違憲」這個說法，實在令人匪夷所思。

何志勇認為，目前藍白透過修法強化國會監督的權力，其實美國都有，譬如1969年3K黨老大就因為被邀請到國會聽證缺席，而被判「藐視國會」處一年徒刑。如今少數幾個美國人說聽證、調查、藐視國會都是違憲，實在令人費解。

國民黨 民進黨 立法院

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