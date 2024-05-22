合憲前賴清德不到立院國情報告？ 藍委批：不想來就直說

國會改革法案正在審理中，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，民進黨會申請釋憲，在合憲前，賴清德總統恐不會赴立法院國情報告。國民黨立委楊瓊瓔批評，賴清德如果真的不想來，乾脆就直說，不要再找各種理由想閃躲。

楊瓊瓔表示，賴清德自己在競選期間承諾要向國會報告，現在選上就職了，卻找各種理由想閃躲，如果真的不想來，乾脆就直說。現在房價物價飆漲、實質薪資連續三年倒退、青年低薪、貧富差距拉大、詐騙越打越詐、兩岸關係持續緊繃，還有亂了套的非核家園等能源政策失敗，到底要怎麼改革，民眾都想知道總統要怎麼解決。

楊瓊瓔指出，過去柯建銘曾說，國情報告要即問即答才有意義，這才是柯建銘的真心話，也呼籲柯建銘不要再硬拗，如果賴清德不即時回答，那跟直播再唸一次就職演說有什麼不同？

楊瓊瓔強調，賴清德是罕見的雙少數總統，對於在野過半的國會，本就有義務更積極地跟民意溝通，即時回答沒有違憲問題，就算是即時回答還沒修法入法的現在，現行規定是「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。」本來對於是否問答、如何問答，就是立法院朝野黨團協商可以決定。

楊瓊瓔說，國會本於監督職責，本來就應該做出即時回答的要求，賴清德要不要接受，會不會閃躲，人民都在看。

國民黨立委李彥秀表示，總統赴立院國情報告是三黨共識，賴清德也允諾前來，即問即答更是民進黨長期主張，民進黨是忘記了？還是害怕想起？柯建銘根本就是「邏輯死亡」，更把自己當太上大法官。除非未來被解釋為違憲，否則三讀通過就是國家的法令，任何人都要遵守，包括賴清德。

國民黨立委王鴻薇指出，按照現行的法規，總統是可以到立法院做國情報告，完全合乎憲政制度，且他們也釋出善意，沒有堅持要即問即答。若能促成總統到立法院做國情報告，將會是民主憲政重要的里程碑，朝野應該共同來完成，除非賴清德根本就是在欺騙選民，選前說一套，選後又做一套。