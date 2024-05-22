討論人權議題 陳菊赴荷蘭出席國際監察組織世界會議

監察院長陳菊日前到荷蘭參加國際監察組織世界會議，討論當前國際間重要的監察及人權議題，並誠摯邀請各會員明年9月來台灣，參與監察院主辦的第37屆澳紐及太平洋地區（APOR）年會。

監察院透過新聞稿表示，陳菊率同監察院國際事務小組監察委員林文程、趙永清，於5月13日到17日，出席在荷蘭海牙舉辦的「國際監察組織（IOI）第13屆世界會議」。

監察院說，前次第12屆世界會議因COVID-19疫情，延後到2021年以視訊會議方式舉行，今年恢復實體會議，是第6屆監委就任後，陳菊及監委首度與世界六大地理區的各國監察使或監察人權機構代表見面交流，討論當前國際間重要的監察及人權議題。

監察院表示，13日陳菊在「澳紐及太平洋地區（APOR）」會議中，致詞感謝APOR會員對監察院長期以來的支持，並誠摯邀請各會員明年9月來台，參與監察院主辦的第37屆APOR年會，共襄盛舉。

監察院說，14日舉行的會員大會中，陳菊與來自世界各國的監察使晤敘交流，包括烏克蘭、秘魯、瑞士、日本、比利時、瑞典、奧地利、澳洲、越南、庫克群島等，期盼未來台灣能與各國監察使提升交流機會，促進友好互動，並為世界當下面臨問題共同努力。

監察院指出，林文程16日在平行論壇「保護原住民、部落及少數族群」場次擔任講者，發表台灣及監察院關於原住民權利保障工作成果，並分享職權行使經驗。

監察院說，基於荷蘭在人權保護具悠久歷史及卓越名聲，也是眾多國際人權條約的締約國，海牙更是許多國際人權單位的重要據點，陳菊是台灣首次以部長級以上的國家人權委員會主委身分，拜會荷蘭國會外交委員會，就台荷兩國的人權保障工作經驗進行交流，並盼能加深合作與互動。

監察院表示，為落實監察職權的行使，陳菊及監委也巡察駐奧地利代表處及駐荷蘭代表處，瞭解台灣在奧地利及荷蘭的經貿、外交、僑政、文化等相關工作暨概況，並感謝駐外人員戮力推動外交事務，為民眾提供海外服務。