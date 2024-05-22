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花蓮地震受災戶盼中央補助拆大樓 卓榮泰：會進一步討論

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
行政院長卓榮泰（前排右二）今天到花蓮勘災，了解重建現況。記者王思慧／攝影
行政院長卓榮泰（前排右二）今天到花蓮勘災，了解重建現況。記者王思慧／攝影

行政院長卓榮泰今天會勘花蓮吉安鄉大樓拆除情形，指出重建經費已接近300億元，要求行政團隊將災後整建或補助如期完成。現場有約20名受災戶陳情，希望6棟大樓能全部拆除，希望中央能補助拆除費用。卓榮泰回應，回去會進一步討論，一定要有程序、鑑定才能進行。

吉安鄉台雄大樓在地震後被貼紅單，5月13日開拆，預估3周後拆完，卓榮泰今天率行政團隊到場會勘，受災馥邑京華大樓居民集結約20人，手拿「馥邑京華全區公拆重建家園」牌子，向卓榮泰與縣府陳情，希望政府協助大樓全拆。

馥邑京華大樓居民代表黃孟隆向卓榮泰陳情，他說，雖然政府會把最嚴重的A棟拆掉，但6棟大樓基礎結構、地下室與機電設備相通，剩下5棟難以重建；而全拆除約要8千萬元費用，住戶已背房貸，不可能湊出拆除費用，希望政府協助。

卓榮泰回應，今天工程會、國土署官員有到場，請他們做符合大家需要的規畫，回去會進一步討論，一定要有個程序、鑑定才可以拆，至於重建費用會請銀行協助。

卓榮泰表示，看到大樓被拆除場景心裡很難過，一定想辦法恢復城市風貌、民眾生活，考量政府財政跟過往案例，花蓮災後復原重建補助經費，比原來285億元還多，已經接近300億元。當然會優先幫助花蓮重建，不過政府的財政負擔能力要平均，後續協助一定盡心盡力。

卓榮泰也感謝縣府團隊，認為非常有效率，4月3日7時58分發生，8時30分就集合，大家互相配合才有效率，該是中央負責，及跟地方協調溝通、合作，這是最重要的工作，並要求團隊災後修建、整建或補助一定要如期如質完成。

今天下午4時發生規模5.2地震，卓榮泰說，有感受到地震，警報也一直響，愈響就愈增加決心，盡力做好事前防範與事後補救，讓花蓮的鄉親不要生活在恐懼中。

行政院長卓榮泰（右二）今天到花蓮勘災，要求團隊災後修建、整建或補助一定要如期如質完成。記者王思慧／攝影
行政院長卓榮泰（右二）今天到花蓮勘災，要求團隊災後修建、整建或補助一定要如期如質完成。記者王思慧／攝影
受災馥邑京華大樓居民集結約20人，手拿「馥邑京華全區公拆重建家園」牌子，向行政院、行政院東部聯合服務中心陳情，希望政府協助大樓全拆。記者王思慧／攝影
受災馥邑京華大樓居民集結約20人，手拿「馥邑京華全區公拆重建家園」牌子，向行政院、行政院東部聯合服務中心陳情，希望政府協助大樓全拆。記者王思慧／攝影

卓榮泰 團隊 花蓮

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